Política

Vecina de Trujillo increpa a congresista Juan Burgos durante su visita: "Nosotros los mantenemos”

Ocurrió en el distrito de Alto Trujillo. Vecina le dijo de todo al parlamentario liberteño, quien deslindó sus responsabilidades y su compromiso con los pobladores.

¡Le dijo de todo! Una pobladora decidió enfrentar al congresista y también candidato a diputado, Juan Burgos, durante su visita al distrito de Alto Trujillo, en la ciudad de Trujillo, en el marco de la semana de representación.

Según imágenes de un video que circula por redes sociales, se observa y escucha cómo una mujer se acerca de manera directa al legislador de La Libertad para expresar su malestar por la situación paupérrima que enfrentan los cientos de pobladores de Alto Trujillo, así como las promesas incumplidas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Así están arriba en el Congreso, ratas, sinvergüenzas … Nosotros los nantemos”, se escucha decir a la pobladora, quien reclamaba por la falta de pistas y servicios básicos en su jurisdicción.

Por su parte, Juan Burgos, quien busca la reelección como diputado por el partido Podemos Perú, intentó mantener la calma y respondió a las inquietudes de la ciudadana, aclarando que los proyectos en Alto Trujillo eran responsabilidad del exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández.

