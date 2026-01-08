La colaboración entre Israel y Argentina en la extracción de litio, considerado por muchos el “oro blanco” debido a su importancia en las baterías de los autos eléctricos, marca el inicio de una alianza estratégica para el futuro.

En los últimos meses, la empresa israelí XtraLit, experta en la tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), ha establecido un acuerdo con YPF y su filial YTEC para desarrollar proyectos conjuntos en dicho país sudamericano, que tiene gran potencial litífero en provincias como Salta, Catamarca y Jujuy.

El objetivo de esta asociación es modernizar los métodos de extracción de litio, implementando soluciones sostenibles y de alto rendimiento, que se adapten a las condiciones particulares de las salmueras locales.

Un acuerdo bilateral que busca aprovechar las energías innovadoras

El acuerdo entre Israel y Argentina tiene como objetivo combinar la experiencia de Y-TEC en energías innovadoras con la avanzada tecnología de intercambio iónico de XtraLit, reconocida por ser una de las más ecológicas a nivel mundial. Ambas compañías se centrarán en adaptar y mejorar la resina creada por XtraLit, para que sea efectiva en los salares argentinos, con el propósito de generar proyectos que ofrezcan una combinación de eficiencia económica, escalabilidad y bajo impacto ambiental.

Durante el anuncio, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, destacó la innovación tecnológica israelí y resaltó las capacidades de XtraLit. Por su parte, Eduardo Vallejo, gerente general de Y-TEC, subrayó que esta alianza representa un avance importante para el sector litífero argentino, pues permitirá aplicar soluciones tecnológicas centradas en la sustentabilidad. Simon Litsyn, CEO de XtraLit, expresó su entusiasmo por colaborar con YPF e Y-TEC en el desarrollo de estas soluciones en Argentina.

Una alianza basada en la sostenibilidad y eficiencia

Lo que realmente destaca en esta colaboración es su enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia. La tecnología israelí, basada en un sistema de intercambio iónico, minimiza el uso de agua y reduce el impacto ambiental, en comparación con los métodos tradicionales de evaporación y procesamiento. Esto es especialmente importante, ya que ha generado preocupación en las comunidades locales de Argentina sobre el consumo de recursos y el impacto ecológico.

Además del avance tecnológico, el proyecto incluye la creación de un laboratorio de investigación y desarrollo en territorio argentino. Esto no solo permitirá la transferencia de conocimientos y la creación de empleos científicos locales, sino que también ofrecerá la oportunidad de que surjan nuevas soluciones para la industria del litio desde la misma región. Este enfoque va más allá de la simple extracción;: busca agregar valor dentro de América Latina, fortalecer las capacidades locales y desarrollar una industria más completa y autosuficiente.

Así fue posible concentrar el trato entre Israel y Argentina

El acuerdo entre ambos países se originó a partir de la visita del presidente de YPF, Horacio Marín, a Israel en enero de 2025, como parte de una serie de encuentros organizados por la Embajada de Argentina, enfocados en promover inversiones y proyectos tecnológicos.

XtraLit, fundada en 2021 y con sede en Rehovot, desarrolló una tecnología propia que ya se ha implementado en entornos con alta salinidad y baja concentración de litio. El objetivo de esta colaboración con YPF es ahora explorar la posibilidad de aplicar y expandir esta tecnología en Argentina, aprovechando la creciente demanda global del mineral.