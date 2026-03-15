Ganadores de los Oscar 2026: conoce la lista completa de la edición 98 de los premios de la Academia
Llegó la gran noche del cine. Los Oscar 2026 revelan a sus ganadores en vivo desde Los Ángeles. Amy Madigan es la primera gran sorpresa de la edición por su interpretación de la tía Gladys en 'Weapons'.
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Conoce la lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2026, actualizada en vivo. La gran noche del cine se celebra hoy, domingo 15 de marzo, desde el Dolby Theatre de Los Ángeles. El anuncio se transmite en directo a través de TNT y HBO Max para Latinoamérica.
La Academia viene sorprendiendo a los amantes del séptimo arte en categorías como la de mejor actriz, que le valió a Amy Madigan la estatuilla dorada por su escalofriante interpretación de la villana Gladys en ‘Weapons’, siendo este el único premio por el que competía esta aclamada película de terror.
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Ganadores de los Oscar 2026 en vivo
- Mejor actriz de reparto: Amy Madigan por ‘Weapons’
- Mejor película animada: ‘Las guerreras K-pop’
- Mejor corto animado: 'La chica que lloraba perlas'
- Mejor diseño de vestuario: 'Frankenstein'
- Mejor cast: Cassandra Kulukundis por ‘Una batalla tras otra’
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