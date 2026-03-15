HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     
EN VIVO

🔴 PREMIOS OSCAR 2026 EN VIVO: ALFOMBRA ROJA, CEREMONIA Y GANADORES | MINUTO A MINUTO | LA REPÚBLICA

Cine y series

Ganadores de los Oscar 2026: conoce la lista completa de la edición 98 de los premios de la Academia

Llegó la gran noche del cine. Los Oscar 2026 revelan a sus ganadores en vivo desde Los Ángeles. Amy Madigan es la primera gran sorpresa de la edición por su interpretación de la tía Gladys en 'Weapons'.

Los Premios Oscar 2026 se transmiten en vivo por HBO Max y TNT en Latinoamérica.
Los Premios Oscar 2026 se transmiten en vivo por HBO Max y TNT en Latinoamérica. | Foto: composición LR/The Academy/Warner Bros.

Conoce la lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2026, actualizada en vivo. La gran noche del cine se celebra hoy, domingo 15 de marzo, desde el Dolby Theatre de Los Ángeles. El anuncio se transmite en directo a través de TNT y HBO Max para Latinoamérica.

La Academia viene sorprendiendo a los amantes del séptimo arte en categorías como la de mejor actriz, que le valió a Amy Madigan la estatuilla dorada por su escalofriante interpretación de la villana Gladys en ‘Weapons’, siendo este el único premio por el que competía esta aclamada película de terror.

PUEDES VER: Los Óscar 2026 EN VIVO: sigue la ceremonia de premiación de la Academia y conoce a todos los ganadores

lr.pe

Ganadores de los Oscar 2026 en vivo

  • Mejor actriz de reparto: Amy Madigan por ‘Weapons’
  • Mejor película animada: ‘Las guerreras K-pop’
  • Mejor corto animado: 'La chica que lloraba perlas'
  • Mejor diseño de vestuario: 'Frankenstein'
  • Mejor cast: Cassandra Kulukundis por ‘Una batalla tras otra’

Noticia en desarrollo…

Notas relacionadas
Los Óscar 2026 EN VIVO: sigue la ceremonia de premiación de la Academia y conoce a todos los ganadores

Los Óscar 2026 EN VIVO: sigue la ceremonia de premiación de la Academia y conoce a todos los ganadores

LEER MÁS
‘Sinners’ hace historia en los Oscar 2026 y los premios con 16 nominaciones: de qué trata y dónde ver la película

‘Sinners’ hace historia en los Oscar 2026 y los premios con 16 nominaciones: de qué trata y dónde ver la película

LEER MÁS
Timothée Chalamet: 'opiniones' que cuestan un Óscar

Timothée Chalamet: 'opiniones' que cuestan un Óscar

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los Óscar 2026 EN VIVO: sigue la ceremonia de premiación de la Academia y conoce a todos los ganadores

Los Óscar 2026 EN VIVO: sigue la ceremonia de premiación de la Academia y conoce a todos los ganadores

LEER MÁS
¿Por qué “Mi bella genio” fue cancelada? El capítulo que mató la serie y nadie quería hacer [VIDEO]

¿Por qué “Mi bella genio” fue cancelada? El capítulo que mató la serie y nadie quería hacer [VIDEO]

LEER MÁS
¿Dónde ver los premios Oscar 2026? canales de transmisión para ver la alfombra roja y la ceremonia de la Academia en Perú, Estados Unidos, México y otros países

¿Dónde ver los premios Oscar 2026? canales de transmisión para ver la alfombra roja y la ceremonia de la Academia en Perú, Estados Unidos, México y otros países

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los Óscar 2026 EN VIVO: sigue la ceremonia de premiación de la Academia y conoce a todos los ganadores

Universitario vs Regatas por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: se juega el tercer set del partido

Gobierno aprueba transferencia de S/25 millones para pago de bono extraordinario a docentes

Cine y series

Los Óscar 2026 EN VIVO: sigue la ceremonia de premiación de la Academia y conoce a todos los ganadores

Ricardo Bedoya: "Hay mucha gente que está haciendo cine y no necesariamente pasando por todas las instancias del Ministerio de Cultura"

‘Sinners’ hace historia en los Oscar 2026 y los premios con 16 nominaciones: de qué trata y dónde ver la película

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori sobre la votación de Fuerza Popular al Gabinete Miralles: "Al ser un gobierno de izquierda, es poco probable"

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Entérate cuál es tu local de votación vía link de ONPE

Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025