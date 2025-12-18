HOYSuscripcion LR Focus

Conoce las multas de ICE para inmigrantes indocumentados: montos podrían ascender hasta US$1.000 al día

La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal establece sanciones con el fin de controlar y disuadir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. 

ICE establece multas para inmigrantes indocumentados que podrían llegar hasta US$1.000 al día.
ICE establece multas para inmigrantes indocumentados que podrían llegar hasta US$1.000 al día. | ICE

Las políticas migratorias implementadas durante el mandato de Donald Trump han permitido que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaran a cabo operativos para arrestar y deportar a personas extranjeras que se encuentren en situación migratoria irregular en Estados Unidos.

Sin embargo, además de enfrentar procesos de expulsión, quienes se hallan en condición migratoria no autorizada también pueden ser sancionados con multas civiles. Por ello, si eres extranjero y resides actualmente en EE. UU., es fundamental que estés informado sobre estas penalidades, así como del monto económico que podrías llegar a pagar en dólares.

PUEDES VER: USCIS endurece requisitos para inmigrantes: tu solicitud sería rechazada por este error en tu foto de identidad

lr.pe

¿Cuáles son las multas que ICE impone a los inmigrantes indocumentados?

La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA) contempla tres tipos principales de multas económicas, especialmente dirigidas a quienes permanecen en territorio estadounidense pese a tener una orden de salida.

  • Multa por permanecer en EE. UU. tras una orden de deportación (Sección 1324D): Cuando una persona extranjera no obedece una orden de deportación, la normativa migratoria permite imponer una sanción diaria. Originalmente, esta era de hasta 500 dólares por día, pero debido a ajustes por inflación y nuevas disposiciones federales, el monto máximo actualmente puede alcanzar los 998 dólares diarios. Este tipo de multa puede acumularse por largos periodos, generando cifras elevadas si el individuo no abandona el país.
  • Multa por incumplir con la salida voluntaria (Sección 1229C): En algunos casos, el Gobierno otorga la opción de dejar el país de forma voluntaria. Sin embargo, si el plazo acordado no se respeta, el migrante podría enfrentar multas que van desde 1.600 hasta más de 8.000 dólares, dependiendo de las circunstancias particulares de cada situación.
  • Multas por ingreso ilegal o reincidencia: Aunque no está relacionada directamente con no abandonar el país, esta penalidad fue reforzada durante el segundo mandato de Donald Trump. Quienes ingresen de forma irregular o intenten cruzar la frontera nuevamente podrían ser sancionados con multas de hasta 500 dólares por cada intento

PUEDES VER: USCIS confirma la reducción de la duración de los permisos laborales para inmigrantes en Estados Unidos

lr.pe

¿Un indocumentado puede apelar a las multas del ICE?

Un inmigrante que recibe una multa civil relacionada con su estatus migratorio tienen el derecho de apelar o impugnar dicha sanción. Sin embargo, se recomienda encarecidamente contar con el respaldo de un abogado especializado en leyes migratorias antes de iniciar el proceso. Estas son algunas de las acciones más recomendadas en estos casos:

  • Responder por escrito a la "Notice of Intent to Fine": Cuando se recibe una notificación oficial con la intención de imponer una multa, es fundamental actuar rápidamente. El inmigrante dispone de un plazo limitado para enviar una respuesta escrita, donde puede rechazar los cargos, presentar argumentos de defensa y adjuntar cualquier evidencia que respalde su situación.
  • Solicitar una revisión administrativa: Según lo establecido en las normas del título 8 del Código de Regulaciones Federales (8 CFR Parte 280), es posible pedir que un funcionario revise el monto de la multa. En algunos casos, esta revisión puede llevar a una reducción de la sanción o incluso a su anulación, especialmente si se detectan errores en el cálculo o si existen razones humanitarias justificadas.
  • Apelar ante un juez de inmigración o ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA): Si la multa está vinculada a un proceso de deportación o a una orden final, el caso puede ser llevado ante un juez de inmigración. Esta instancia permite revisar aspectos legales que podrían influir directamente en la validez de la multa impuesta.
