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Deportes

Sporting Cristal venció a Sport Boys y sumó su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura

Irven Ávila marcó uno en la victoria sobre los rosados (3-0) y es el tercer goleador histórico del fútbol peruano con 179 goles.

Irven Ávila suma 179 goles en el fútbol peruano.
Irven Ávila suma 179 goles en el fútbol peruano. | Liga 1

¡Se hace fuerte de local! Sporting Cristal viene recuperando terreno en el Torneo Apertura y ayer ante Sport Boys en el Alberto Gallardo sumó su segundo triunfo consecutivo con anotaciones de Maxloren Castro, Miguel Araujo e Irven Ávila (3-0).

El partido fue intenso durante los primeros minutos y tanto rosados como celestes contaron con situaciones de gol antes del cuarto de hora. Pero la efectividad de los locales pesó más y Castro (14’) puso el grito de gol en el Rímac. Irven Ávila recogió un balón en el mediocampo y antes de tropezar por una falta, cedió al jugador de 18 años, quien amagó con la izquierda y de definió de derecha. Su tanto fue revisado en el VAR por un supuesto off-side y luego se convalidó el tanto.

A poco para el final, Cristal estuvo a punto de ampliar, pero el remate de Ávila, y luego de Santiago González, chocó en el travesaño. Y de ahí el golero Steven Rivadeneyra evitó en la línea el segundo luego de un cabezazo de Miguel Araujo.

Para el segundo tiempo, el equipo de Paulo Autuori salió con todo y rápidamente Araujo tuvo revancha sobre los 49 minutos con otra habilitación de Ávila y luego meter un derechazo que dio en el palo y de ahí se fue metiendo pidiendo permiso.

Gabriel Santana y Yoshimar Yotún se encargaron de manejar el balón en el mediocampo y luego de una serie de toques, Cristiano Da Silva metió un centro ‘envenado’ al área y ahí apareció Ávila (54’) para por fin romper las redes y sellar el 3-0.

El hincha salió tranquilo con el resultado, aunque pide a gritos un ‘9’ que pueda meter las situaciones de gol que generan.

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