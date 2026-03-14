El actor José Ángel Bichir, miembro de la reconocida dinastía artística mexicana, fue hospitalizado tras sufrir una caída desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte, Ciudad de México. El hecho ocurrió el 13 de marzo y generó preocupación en la comunidad artística y entre sus seguidores.

La noticia provocó múltiples versiones en redes sociales, pero la familia del intérprete salió al frente para aclarar lo sucedido y pedir respeto en torno a su estado de salud. El pronunciamiento de su tío, el actor nominado al Oscar Demián Bichir, fue clave para entender el contexto del accidente.

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José Ángel Bichir cae de un tercer piso

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, José Ángel Bichir fue trasladado de inmediato a un hospital tras la caída. Los médicos confirmaron que sufrió fracturas en el rostro, clavícula y talón, además de lesiones en el abdomen. Pese a la gravedad del accidente, se encuentra estable y fuera de peligro.

La familia del actor señaló que el hecho no estuvo relacionado con el consumo de alcohol ni con un intento de hacerse daño. Se trató de una crisis de salud que derivó en el accidente, motivo por el cual pidieron evitar especulaciones sobre su estado emocional.

José Ángel Bichir tiene 38 años. Foto: Hola!

Demián Bichir habla sobre la salud de José Ángel Bichir

En un comunicado difundido en X, Demián Bichir explicó lo ocurrido y pidió empatía hacia su sobrino. “José Ángel sufrió una crisis profunda (…). Nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica. José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó”, escribió.

El actor de películas como 'El teléfono negro 2' y 'La monja' subrayó la importancia de reconocer la salud mental como parte integral de la vida y llamó a la sociedad a comprender que quienes atraviesan una crisis emocional necesitan apoyo y contención, no estigmatización.

Comunicado publicado por Demián Bichir, tío de José Ángel Bichir. Foto: captura X

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir, de 38 años, pertenece a una de las familias más influyentes del cine y la televisión mexicana. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demián y Bruno Bichir, reconocidos a nivel nacional e internacional. Ha participado en producciones como 'Sexo, pudor y lágrimas 2' y la telenovela 'Vencer la culpa'. Su trayectoria lo ha consolidado como un talento dentro de la industria.

En el plano personal, aseguró que tuvo una relación con la cantante Belinda en 2023, pero no dio detalles debido a un supuesto contrato de confidencialidad. Hoy, su carrera y vida privada vuelven a estar en el foco público, aunque la familia ha pedido respeto y privacidad mientras continúa su recuperación.