HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL
Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL     Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL     Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL     
EN VIVO

Delia Espinoza vs Humberto Abanto: segunda vuelta por el DECANATO del CAL

Entretenimiento

Actor mexicano José Ángel Bichir es hospitalizado tras caer del tercer piso de un edificio y su familia se pronuncia

Su tío Demián Bichir, actor mexicano nominado al Oscar, pidió empatía y respeto por la situación de José Ángel Bichir luego del accidente que sufrió en la CDMX.

José Ángel Bichir es hijo de Odiseo Bichir y sobrino de Demián y Bruno Bichir.
José Ángel Bichir es hijo de Odiseo Bichir y sobrino de Demián y Bruno Bichir. | Foto: difusión

El actor José Ángel Bichir, miembro de la reconocida dinastía artística mexicana, fue hospitalizado tras sufrir una caída desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte, Ciudad de México. El hecho ocurrió el 13 de marzo y generó preocupación en la comunidad artística y entre sus seguidores.

La noticia provocó múltiples versiones en redes sociales, pero la familia del intérprete salió al frente para aclarar lo sucedido y pedir respeto en torno a su estado de salud. El pronunciamiento de su tío, el actor nominado al Oscar Demián Bichir, fue clave para entender el contexto del accidente.

TE RECOMENDAMOS

CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Periodista Patricia del Río sufrió asalto a mano armada cerca de su casa en Miraflores: "Creí que me iba a disparar"

lr.pe

José Ángel Bichir cae de un tercer piso

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, José Ángel Bichir fue trasladado de inmediato a un hospital tras la caída. Los médicos confirmaron que sufrió fracturas en el rostro, clavícula y talón, además de lesiones en el abdomen. Pese a la gravedad del accidente, se encuentra estable y fuera de peligro.

La familia del actor señaló que el hecho no estuvo relacionado con el consumo de alcohol ni con un intento de hacerse daño. Se trató de una crisis de salud que derivó en el accidente, motivo por el cual pidieron evitar especulaciones sobre su estado emocional.

José Ángel Bichir tiene 38 años

José Ángel Bichir tiene 38 años. Foto: Hola!

PUEDES VER: Magaly Medina tras declaraciones de Pamela Franco y Melanie Martínez: "Es quitarle la careta a Christian Domínguez ante Karla Tarazona"

lr.pe

Demián Bichir habla sobre la salud de José Ángel Bichir

En un comunicado difundido en X, Demián Bichir explicó lo ocurrido y pidió empatía hacia su sobrino. “José Ángel sufrió una crisis profunda (…). Nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica. José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó”, escribió.

El actor de películas como 'El teléfono negro 2' y 'La monja' subrayó la importancia de reconocer la salud mental como parte integral de la vida y llamó a la sociedad a comprender que quienes atraviesan una crisis emocional necesitan apoyo y contención, no estigmatización.

Comunicado publicado por Demián Bichir, tío de José Ángel Bichir

Comunicado publicado por Demián Bichir, tío de José Ángel Bichir. Foto: captura X

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir, de 38 años, pertenece a una de las familias más influyentes del cine y la televisión mexicana. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demián y Bruno Bichir, reconocidos a nivel nacional e internacional. Ha participado en producciones como 'Sexo, pudor y lágrimas 2' y la telenovela 'Vencer la culpa'. Su trayectoria lo ha consolidado como un talento dentro de la industria.

En el plano personal, aseguró que tuvo una relación con la cantante Belinda en 2023, pero no dio detalles debido a un supuesto contrato de confidencialidad. Hoy, su carrera y vida privada vuelven a estar en el foco público, aunque la familia ha pedido respeto y privacidad mientras continúa su recuperación.

Notas relacionadas
Actriz Emma Watson es captada besando al multimillonario mexicano Gonzalo Hevia, exnovio de Belinda

Actriz Emma Watson es captada besando al multimillonario mexicano Gonzalo Hevia, exnovio de Belinda

LEER MÁS
Maricielo Effio revela cuánto gana por una hora de trabajo en EE.UU. y usuarios reaccionan: "Es muy poco"

Maricielo Effio revela cuánto gana por una hora de trabajo en EE.UU. y usuarios reaccionan: "Es muy poco"

LEER MÁS
Actriz Maricielo Effio responde con firmeza tras llorar por sentirse sola en Estados Unidos: "No me avergüenza"

Actriz Maricielo Effio responde con firmeza tras llorar por sentirse sola en Estados Unidos: "No me avergüenza"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

LEER MÁS
¡Un año en el cielo! Paul Flores será homenajeado con un gran concierto en Piura junto a Armonía 10, Chechito, Irvin Saavedra y más

¡Un año en el cielo! Paul Flores será homenajeado con un gran concierto en Piura junto a Armonía 10, Chechito, Irvin Saavedra y más

LEER MÁS
Familia de Liam Payne ROMPIÓ su silencio tras trágica muerte del exintegrante de One Direction: "Tenemos el corazón roto"

Familia de Liam Payne ROMPIÓ su silencio tras trágica muerte del exintegrante de One Direction: "Tenemos el corazón roto"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Actor mexicano José Ángel Bichir es hospitalizado tras caer del tercer piso de un edificio y su familia se pronuncia

Elecciones CAL 2026, segunda vuelta: fecha, hora y dónde votar por Humberto Abanto o Delia Espinoza

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza y Humberto Abanto disputan el decanato en segunda vuelta

Entretenimiento

Conciertos en Lima 2026: fechas, precios y dónde comprar entradas para Kygo, Corazón Serrano y más

Líderes de Zen, Rio y LBD protagonizan curioso spot junto al doctor Tomás Angulo previo al ‘Rock en La Muralla 3’

Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026, segunda vuelta: fecha, hora y dónde votar por Humberto Abanto o Delia Espinoza

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza y Humberto Abanto disputan el decanato en segunda vuelta

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025