Músico de 49 años se encuentra desaparecido desde el lunes. | Composición LR / Foto: facebook de Martín Peña

Músico de 49 años se encuentra desaparecido desde el lunes. | Composición LR / Foto: facebook de Martín Peña

Un músico identificado como Ricardo Martín Peña Medina, de 49 años, se encuentra desaparecido desde el lunes 16 de marzo, luego de salir a realizar unas compras desde su vivienda, ubicada en la urbanización Coopemar, en el distrito de Ventanilla.

Según familiares, el artista con más de veinte años de trayectoria musical, fue visto en un principio en la urbanización Satélite, ubicada a 10 minutos de su casa. En esa zona, avanzó por la calle 3, alrededor del parque Santa Rosa, para llegar a la avenida Pedro Beltrán y luego salir a la vía Néstor Gambetta, donde se perdió su rastro inicialmente.

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Video muestra su última aparición

Tras hacer ese recorrido, Peña fue captado por una cámara de seguridad transitando por un mercado local conocido como 'La Cachina'. En las imágenes, registradas al mediodía de ese lunes, se le observa caminando sin ningún acompañante. Vestía un polo negro, un short plomo y un gorro del club deportivo español Barcelona.

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Sus allegados creen que el músico tecladista acudió a ese lugar en busca de algunos repuestos o instrumentos, tal como le habría comentado a un amigo con el que se cruzó en el camino. Además, afirman que luego debió regresar a su inmueble porque por las tardes dicta clases; sin embargo, esto no ocurrió.

Cámaras lo captaron caminando por el mercado 'La Cachina'.

Apoyo para ubicarlo

La familia pide la ayuda de la ciudadanía y de las autoridades para dar con su paradero. Afirman que una característica particular que tiene el músico es un tatuaje de teclas de piano en el brazo derecho, lo que podría ayudar a reconocerlo. Si tiene alguna información sobre esta persona, puede comunicarse al 920760439 con su hermano Juan Peña.

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