Mundo

Una mina abandonada a 220 metros de profundidad podría convertirse en una gigantesca batería de energía limpia en Canadá

Nuevo proyecto de energía limpia combinará hidroeléctrica y solar. El lago de 220 metros de profundidad ayudará a estabilizar el suministro en momentos de alta demanda.

Antigua mina puede convertirse en un proyecto ecológico en Canadá.
Antigua mina puede convertirse en un proyecto ecológico en Canadá. | Freepik

Una antigua mina de hierro abandonada en el este de Canadá, transformada con el paso de los años en un lago de color turquesa y casi 220 metros de profundidad, podría adquirir un nuevo rol estratégico en la transición energética del país. El enorme cráter industrial, ubicado en la localidad de Marmora, en la provincia de Ontario, es evaluado por las autoridades como parte de un ambicioso proyecto para el almacenamiento de energía limpia a gran escala.

La iniciativa plantea reutilizar la mina como una suerte de batería natural, capaz de almacenar electricidad y devolverla a la red en momentos de alta demanda. El plan combina tecnología hidroeléctrica por bombeo con generación solar, y reabre el debate sobre cómo reconvertir antiguos pasivos mineros en infraestructuras clave para el futuro energético, sin perder de vista los impactos ambientales, la seguridad y el uso turístico del entorno.

El Centro de Energía Limpia de Marmora busca transformar el cráter en una batería natural que combine tecnología hidroeléctrica y solar. Foto: Group Lombardi

El Centro de Energía Limpia de Marmora busca transformar el cráter en una batería natural que combine tecnología hidroeléctrica y solar. Foto: Group Lombardi

De pozo minero a lago turquesa

Ubicada a pocos minutos del centro de Marmora, la mina Marmoraton fue explotada durante más de dos décadas por su rico depósito de magnetita, un mineral de hierro oculto bajo capas de piedra caliza. Tras el cierre de las operaciones en 1978 —cuando aún no existían normas modernas de rehabilitación ambiental— el cese del bombeo de aguas subterráneas permitió que el pozo se llenara de forma gradual, dando lugar al lago artificial que hoy domina el paisaje.

Con unas dimensiones aproximadas de 740 metros de largo, 450 metros de ancho y casi 220 metros de profundidad, el sitio se ha convertido en un punto de referencia visual y geológico. Su imagen se ha difundido ampliamente, aunque el acceso directo está restringido por razones de seguridad, debido a las paredes abruptas, el terreno inestable y la profundidad extrema del agua.

Una batería gigante para Canadá

El proyecto del Centro de Energía Limpia de Marmora propone convertir la cantera en el embalse inferior de un sistema de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo de circuito cerrado, con una capacidad cercana a los 400 megavatios. Durante los períodos de baja demanda, el sistema utilizaría energía de la red para bombear agua hacia un embalse superior; en los picos de consumo, el flujo descendente permitiría generar electricidad y estabilizar el suministro.

La propuesta incluye además un parque solar de aproximadamente 30 megavatios y contempla iniciar operaciones hacia 2029. Mientras avanza la evaluación ambiental, el proyecto ha reactivado el debate local entre quienes ven en la mina una oportunidad energética y económica y quienes alertan sobre los riesgos, la conservación del entorno y el equilibrio entre desarrollo, seguridad y turismo en un paisaje marcado por la historia minera.

