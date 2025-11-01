Mark Carney, primer ministro de Canadá, se disculpó con Donald Trump por publicidad contra los aranceles

Carney brindó estas declaraciones en la cumbre de la APEC. | Foto: AFP

Carney brindó estas declaraciones en la cumbre de la APEC. | Foto: AFP

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que se disculpó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por una publicidad contra los aranceles que enfureció al político republicano.

La semana pasada, Donald Trump acusó de "juego sucio" a Canadá luego de que Ontario emitiera un polémico anuncio con declaraciones de Ronald Reagan sobre los gravámenes, que, según el mandatario, fueron tergiversadas.

EE.UU. aumentó 10% en tarifas aduaneras

En respuesta, Donald Trump anunció un incremento del 10% en sus tarifas aduaneras y puso fin a todas las negociaciones comerciales con el gobierno de Canadá.

"Sí, me disculpé con el presidente. El presidente se sintió ofendido", dijo Mark Carney durante la cumbre de la APEC en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Añadió que los diálogos se reanudarán cuando Washington esté listo.

Donald Trump se negó a reanudar conversaciones comerciales con Canadá, aunque dijo que mantenía una buena relación con Mark Carney y que tuvieron una conversación positiva al margen de la cita del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Me gusta mucho el primer ministro Mark Carney, pero lo que hicieron estuvo mal", manifestó Donald Trump a bordo del avión presidencial Air Force One.

El presidente de Estados Unidos adelantó en ese momento que Mark Carney le había ofrecido disculpas.

La ruptura de las negociaciones comerciales constituye un giro repentino en una relación entre dos aliados históricos, sacudida por el regreso a la Casa Blanca del magnate republicano en enero.

Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos y un proveedor importante de acero y aluminio para las empresas estadounidenses.

La mayoría de los intercambios transfronterizos siguen exentos de aranceles, gracias al tratado de libre comercio T-MEC que comparten con México, pero las sobretasas sectoriales globales impuestas por el republicano han afectado duramente a Ottawa.