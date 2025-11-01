HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros hoy 1 de noviembre?
¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros hoy 1 de noviembre?     ¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros hoy 1 de noviembre?     ¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros hoy 1 de noviembre?     
Mundo

Mark Carney, primer ministro de Canadá, se disculpó con Donald Trump por publicidad contra los aranceles

Donald Trump acusó a Canadá de ‘juego sucio’ por un anuncio contra los aranceles, que llevó a Estados Unidos a aumentar las tarifas aduaneras en un 10%.

Carney brindó estas declaraciones en la cumbre de la APEC.
Carney brindó estas declaraciones en la cumbre de la APEC. | Foto: AFP

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que se disculpó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por una publicidad contra los aranceles que enfureció al político republicano.

La semana pasada, Donald Trump acusó de "juego sucio" a Canadá luego de que Ontario emitiera un polémico anuncio con declaraciones de Ronald Reagan sobre los gravámenes, que, según el mandatario, fueron tergiversadas.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

lr.pe

EE.UU. aumentó 10% en tarifas aduaneras

En respuesta, Donald Trump anunció un incremento del 10% en sus tarifas aduaneras y puso fin a todas las negociaciones comerciales con el gobierno de Canadá.

"Sí, me disculpé con el presidente. El presidente se sintió ofendido", dijo Mark Carney durante la cumbre de la APEC en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Añadió que los diálogos se reanudarán cuando Washington esté listo.

Donald Trump se negó a reanudar conversaciones comerciales con Canadá, aunque dijo que mantenía una buena relación con Mark Carney y que tuvieron una conversación positiva al margen de la cita del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Me gusta mucho el primer ministro Mark Carney, pero lo que hicieron estuvo mal", manifestó Donald Trump a bordo del avión presidencial Air Force One.

PUEDES VER: EE. UU. y Canadá concentran más del 86% de demanada de las muñequerías peruanas: exportaciones superan los USD 4,7 millones en 2025

lr.pe

Carney ofreció disculpas a Trump

El presidente de Estados Unidos adelantó en ese momento que Mark Carney le había ofrecido disculpas.

La ruptura de las negociaciones comerciales constituye un giro repentino en una relación entre dos aliados históricos, sacudida por el regreso a la Casa Blanca del magnate republicano en enero.

Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos y un proveedor importante de acero y aluminio para las empresas estadounidenses.

La mayoría de los intercambios transfronterizos siguen exentos de aranceles, gracias al tratado de libre comercio T-MEC que comparten con México, pero las sobretasas sectoriales globales impuestas por el republicano han afectado duramente a Ottawa.

Notas relacionadas
Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

LEER MÁS
Canadá reescribe la evolución de los peces de agua dulce con el hallazgo de un fósil de 70 millones de años

Canadá reescribe la evolución de los peces de agua dulce con el hallazgo de un fósil de 70 millones de años

LEER MÁS
Reino Unido, Portugal, Australia y Canadá reconocen oficialmente al Estado de Palestina y desafían alianza con Israel

Reino Unido, Portugal, Australia y Canadá reconocen oficialmente al Estado de Palestina y desafían alianza con Israel

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Mundo

El país de América Latina que reforzó su transporte ferroviario con la llegada de 5 nuevos trenes desde China

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025