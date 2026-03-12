Se desconoce el estado actual de los heridos tras el tiroteo. | X

Se desconoce el estado actual de los heridos tras el tiroteo. | X

Un tiroteo en Virginia, exactamente en la Universidad Old Dominion, acabó con la vida del atacante y dejó dos personas heridas, según reportaron autoridades. Se desconoce el estado actual de los agraviados; sin embargo, se sabe que fueron trasladados a un hospital de la zona.

La ODU (siglas en inglés de la universidad) comunicó que el agresor abrió fuego contra el edificio de su escuela de negocios. No se ha podido confirmar la causa de su muerte.

Personal de emergencias, junto a la Policía universitaria y de Nolfork respondieron de inmediato al incidente. Además, agentes especiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) también acudieron.

Información en desarrollo