El Tribunal Constitucional define el futuro de Cerrón y suspenden a Rafael Vela | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Delia Espinoza sobre nuevo pedido de inhabilitación: “Me quieren desaparecer del plano público”

La exfiscal de la nación habló del segundo pedido de inhabilitación por presunta violación de la inmunidad parlamentaria que se presentó en su contra, a días de las elecciones para el Decanato del CAL, el cual podría "ejercer tranquilamente", aseguró.

Espinoza fue entrevistada por Pedro Salinas en 'La verdad a fondo'. Foto: composición LR
Espinoza fue entrevistada por Pedro Salinas en 'La verdad a fondo'. Foto: composición LR

Delia Espinoza en conversación con Pedro Salinas comentó que atraviesa un segundo pedido de inhabilitación por, supuestamente, haber ido en contra de la inmunidad parlamentaria. Esto a solo días de las elecciones del decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL), puesto al que se encuentra postulando. “Creo que me quieren hacer campaña los señores… Esto es una monstruosidad y lo que pasa es que me quieren desaparecer del plano público. Hasta los del Decanato presentaron tachas”, refutó la exfiscal de la nación y aseveró que ella podría “ejercer tranquilamente” dentro de esta institución.

Asimismo, la abogada afirmó que tiene la “conciencia tranquila” porque tiene a la legalidad de su lado por más “triquiñuelas” y argucias legales que pretenden imponer desde la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y en especial el Congreso, que actúa de “juez y parte” en todo lo que promueve. “Algún día todo se va a superar, va a pasar. Ya lo hemos vivido antes en los 90, con una dictadura que ocurrió y hemos experimentado, pero vamos a salir de esto”, expresó.

CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

La ahora postulante al Decanato del CAL, por otro lado, exhortó a la población a votar bien en las próximas elecciones, en las que se escogerá no solo al presidente de la república, sino también a los senadores y diputados. “Todo depende del 12 de abril, votemos por candidatos que merezcan, no por los que han hecho daño. Todos los peruanos somos inteligentes y capaces de discernir quién le hizo bien y quién no a través de su conducta como autoridad”, señaló.

Congreso sesionará este 12 de marzo para debatir inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años e informe de empresas chinas

Congreso EN VIVO: Pleno evaluará inhabilitación contra Delia Espinoza e informe sobre empresas chinas

Elecciones en el CAL: abogados decidirán entre Delia Espinoza y Humberto Abanto a su nuevo decano

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

