Estas NO son las imágenes oficiales de Nicolás Maduro en el tribunal de Nueva York: se generaron con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se comparten fotografías de Nicolás Maduro en plena audiencia dentro de una corte de Nueva York.

LO VERDADERO:

Dichas imágenes han sido elaboradas con inteligencia artificial, tal como se analizó con las herramientas Sightengine y Hive Moderation.

Bajo normativas estadounidenses, está prohibido tomar fotografías en medio de una audiencia.

Los detalles de las imágenes falsas difieren de lo que realmente pasó, según las ilustraciones realizadas en tiempo real por artistas en la corte. Se revelan inconsistencias al compararlas.

El pasado 3 de enero, el presidente Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses en una operación militar secreta, tras acusaciones de narcoterrorismo y otros delitos. El venezolano fue trasladado a Nueva York, donde compareció el 5 de enero en la corte federal del Distrito Sur para declararse “no culpable” y “prisionero de guerra”. Tras la jornada, en redes sociales se viralizaron fotografías de él, aparentemente durante y después de la audiencia. Sin embargo, estas son falsas, ya que fueron generadas con inteligencia artificial.

Además, es importante mencionar que en la corte se prohíbe estrictamente la toma de fotografías, solo se permite realizar ilustraciones. Estas, elaboradas por diversos artistas, poseen características que difieren de las fotos analizadas, de las que destaca el color de las prendas que utilizó el exmandatario: en las ilustraciones son de color azul y naranja, mientras que en las fotos falsas, de color crema o beige. Por tales motivos, se descarta su autenticidad.

Fotografías viralizadas y su creación con inteligencia artificial

En las cuatro imágenes se observa aparentemente a Nicolás Maduro durante y después de su primera audiencia, el 5 de enero de 2026, en Nueva York. Porta un anillo, un reloj, zapatillas rojas, un polo blanco, y una casaca y pantalón crema o beige. Se encuentra acompañado de agentes de la DEA e invitados que visten de manera formal.

Fotografías que circulan en redes sociales en relación a la audiencia del líder chavista. | Foto: Redes sociales

Para muchos usuarios de Facebook, Instagram y Threads, este contenido es real. Sin embargo, tras un análisis con plataformas de detección de inteligencia artificial, se determinó su manipulación. Acorde a Sightengine, las fotos cuentan con un porcentaje de falsedad del 99%, 91%, 83% y 87%, respectivamente.

Análisis de las fotografías con Sightengine. | Foto: Sightengine

Para Hive Moderation, las imágenes están generadas con inteligencia artificial en un 99.9%, 96.5%, 80.2% y 95.8%, respectivamente.

Análisis de las fotografías con Hive Moderation. | Foto: Hive Moderation

¿Qué se dice de la transmisión de contenido privado en audiencias?

Acorde a la Regla 53 de Las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos, la toma de fotografías en salas de tribunales durante procedimientos judiciales y su transmisión se encuentran estrictamente prohibidas. Por dicho motivo, para la audiencia del exmandatario venezolano solo se permitió la elaboración de bocetos.

Dos de los más viralizados fueron los siguientes:

Boceto 1 de la audiencia de Nicolás Maduro el último 5 de enero. Foto: Jane Rosemberg

Boceto 2 de la audiencia de Nicolás Maduro el último 5 de enero. Foto: Elizabeth Williams

En las ilustraciones se aprecia que si bien Maduro está acompañado de personas que visten saco y corbata —tal como en las imágenes generadas con inteligencia artificial—, porta prendas superiores distintas. Este, sumado a la prohibición textual de la toma de fotografías dentro del tribunal, es otro de los motivos por el que se desmiente el contenido viralizado.

Conclusión

En síntesis, tras confirmar el presidente Donald Trump que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaron a un tribunal en Nueva York —donde se declaró "no culpable" y "prisionero de guerra" ante una corte federal—, fotos de la audiencia se viralizaron en redes sociales. No obstante, fueron generadas por inteligencia artificial: la corte prohíbe estrictamente las fotografías y permite solo bocetos de artistas. Estas muestran a Maduro con prendas azules y naranjas, a diferencia del color crema o beige que se observa en las imágenes manipuladas. Todo esto confirma su falta de autenticidad.

