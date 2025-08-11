HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a sus empleados: no quiere que Meta se los robe

Además de su sueldo, los trabajadores de OpenAI recibirán un millonario bono cada tres meses durante los próximos dos años, con el objetivo de evitar que se marchen a la competencia.

Medida busca frenar la fuga de talentos en OpenAI.
Medida busca frenar la fuga de talentos en OpenAI. | Foto: Sky News

Luego del lanzamiento de ChatGPT, a finales de 2022, empresas tecnológicas como Google, Meta o Microsoft comenzaron a desarrollar sus propias inteligencias artificiales (IA) y a contratar a varios empleados de OpenAI. Esta fuga de talento ha preocupado a Sam Altman, fundador de la compañía, quien acaba de anunciar un millonario bono para sus trabajadores.

En junio de 2025, Sam Altman reveló que Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, había empezado a ofrecer contratos millonarios a expertos en IA de OpenAI. En aquel entonces, el creador de ChatGPT aseguró que nadie había aceptado; sin embargo, la situación cambió, por lo que se ha visto en la obligación de diseñar un plan para retener a sus mejores empleados.

PUEDES VER: ¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

lr.pe

¿Qué prometió Sam Altman a sus trabajadores?

A través de un mensaje en Slack, el fundador de OpenAI anunció que, ante el movimiento del mercado, la compañía estadounidense otorgará un millonario bono a sus empleados más destacados (investigadores, ingenieros de software, entre otros expertos en inteligencia artificial) con el objetivo de hacerlos sentir valorados y evitar que abandonen la empresa.

"Tenemos la intención de seguir incrementando la compensación a medida que continuemos mejorando como empresa. Queremos ser transparentes al respecto, ya que es algo nuevo para nosotros", escribió Sam Altman, quien agradeció a sus empleados por su destacado trabajo en la creación de una de las inteligencias artificiales más reconocidas del mundo.

Según detalla Digital Trends, un portal especializado en tecnología, OpenAI entregará estos bonos cada tres meses durante los próximos dos años. La compensación podrá recibirse en efectivo, en acciones de la compañía o en una combinación de ambos. Se estima que alrededor de 1000 empleados calificarán para acceder a este beneficio.

En cuanto a los montos, estos variarán según el puesto y la antigüedad del empleado. Aunque no se han revelado cifras exactas, se sabe que los investigadores más codiciados recibirán las bonificaciones más altas, que rondarán los 50 millones de dólares. Mientras que el resto de especialistas obtendrán, en promedio, cientos de miles de dólares.

PUEDES VER: ¿No recuerdas una contraseña? No la cambies, mejor usa este truco para recuperarla al instante

lr.pe

¿Cuántos empleados se ha 'robado' Mark Zuckerberg?

De acuerdo con la publicación, varios empleados de OpenAI han sido fichados por Meta para reforzar su inteligencia artificial. Entre ellos figura Shengjia Zhao, uno de los creadores de ChatGPT, quien asumió como científico jefe. También destacan Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov y Xiaohua Zhai, antiguos investigadores sénior de la compañía de Sam Altman.

Cabe resaltar que Meta no es la única empresa que intenta robarse el talento de OpenAI. Elon Musk también está detrás de varios empleados para que trabajen en su inteligencia artificial xAI. Mira Murati, antigua directora de tecnología, también ha logrado convencer a talentos para que pasen a reforzar su laboratorio rival llamado "Thinking Machines".

