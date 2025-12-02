HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Contabilidad, administración, programación y otras carreras en que la IA generativa pondría en riesgo, según el INEI

La investigación de la INEI indica que el 20 % de los trabajadores enfrenta el riesgo de ser reemplazados por la automatización, especialmente en labores manuales y rutinarias, afectando a sectores técnicos y administrativos.

La INEI advierte que estos son los trabajos que podrían ser reemplazados por la IA generativa.
Foto: composición LR/Gemini

La Encuesta Nacional de Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), reveló cuáles son las carreras y empleos con mayor probabilidad de ser reemplazados por la inteligencia artificial generativa. Esta información se basa en la investigación del Ph.D. Omar Manky Bonilla, titulada “Doble desafío tecnológico: análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano, 2024”.

Inteligencia Artificial
El estudio tiene como objetivo identificar qué actividades laborales están en mayor riesgo de quedar obsoletas debido al avance de estas nuevas tecnologías y evaluar el impacto que podrían tener en el mercado laboral peruano.

¿HABRÁ UNA CRISIS EN 2026?: señales que no se pueden ignorar | #Econow con Eduardo Recoba

¿Cuáles son las carreras que corren el riesgo de ser reemplazados por la IA generativa?

El estudio señala que los empleos más expuestos a ser reemplazados por máquinas y robots —a través de la automatización tradicional— son aquellos que implican tareas repetitivas o manuales, las cuales actualmente pueden ser ejecutadas por sistemas automatizados, por lo cual esto significaría la reducción del tiempo necesario para realizar ciertas ocupaciones en el plano laboral. En la lista se destacan estas carreras:

  • Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos
  • Ayudantes de cocina
  • Empleados de control (supervisores) y abastecimiento
  • Estibadores

El estudio también advierte que la inteligencia artificial generativa —como ChatGPT, las herramientas de análisis avanzado y los sistemas de automatización digital— podría provocar una transformación profunda en diversos sectores, ya que estas tecnologías tienen la capacidad de ejecutar tareas que antes eran exclusivas de los trabajadores humanos. Esto podría generar desde una reducción de la demanda laboral en ciertas ocupaciones hasta la necesidad de adquirir nuevas habilidades para mantenerse vigentes en el mercado. En esa lista se encuentran:

  • Técnicos en administración
  • Técnicos en contabilidad
  • Técnicos del derecho y servicios legales
  • Instructores en tecnología de la información
  • Especialistas programadores

¿Quiénes son los más vulnerables a sufrir la automatización tradicional?

De acuerdo con la investigación, uno de cada cinco trabajadores (20%) está expuesto a la automatización tradicional, especialmente quienes realizan labores manuales y rutinarias. En esa misma línea, los trabajadores del sector técnico-administrativo también enfrentan un riesgo similar, con un 24,1% de probabilidad de ser reemplazados por inteligencia artificial generativa.

