¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?
Mundo

Milei congela el sueldo de su vicepresidenta en medio de disputa interna, pero aprueba aumento para su gabinete

Las tensiones entre Milei y Villarruel aumentan, principalmente por la desigual asignación del presupuesto entre la Cámara de Diputados y el Senado, lo que ha generado malestar en su relación laboral.

Según la justificación del Gobierno, Milei y Villarruel son "los únicos dos electos por la gente". Foto: AFP.
El presidente Javier Milei dispuso un aumento salarial para los funcionarios de su Gabinete, un incremento que alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios, directores y coordinadores. Sin embargo, Milei dejó en claro que tanto su sueldo como el de la vicepresidenta Victoria Villarruel permanecerán congelados de manera indefinida. La medida llega en un contexto de tensiones internas con Villarruel.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a desmentir versiones que circulaban en los medios sobre un aumento para el propio presidente. "Quiero desmentir una serie de noticias falsas que circularon ayer por la tarde en algunos medios donde especificaban que el Presidente había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. No va a ser así", aseguró Adorni en una conferencia de prensa.

Según la justificación del Gobierno, Milei y Villarruel son "los únicos dos electos por la gente", mientras que los demás miembros del Gabinete son equipos técnicos convocados para mejorar la gestión.

Disputas entre Villarruel y Milei

En el último mes, las tensiones entre Villarruel y Milei se intensificaron debido a las diferencias en la asignación del presupuesto para el Congreso, específicamente entre la Cámara de Diputados y el Senado.

En el presupuesto del año 2026, la Cámara Baja recibió una asignación de 4.334 millones de pesos en el ítem “Bienes de Uso”, destinado a la compra, construcción o mejora de activos físicos, mientras que la Cámara Alta no recibió fondos para este concepto, según el presupuesto presentado. A pesar de que aseguraron que Adorni corregiría las partidas para asignar fondos al Senado, este último descartó el error.

El malestar por esta disparidad se sumó a la creciente frustración de Villarruel, quien fue informada sobre el congelamiento de su salario, a pesar de que, en enero de 2025, ya había expresado públicamente su descontento por no recibir aumentos salariales desde hacía meses. En aquella ocasión, la vicepresidenta sostuvo que no percibía un "sueldo digno" para la función que desempeñaba.

¿Cuál es el sueldo de Milei?

En términos salariales, el presidente argentino percibe actualmente un sueldo bruto de 4.066.018 pesos, mientras que la vicepresidenta recibe 3.764.820 pesos. Los ministros de su gabinete, por su parte, ganan 3.584.006 pesos, mientras que los secretarios y subsecretarios reciben 3.282.709 y 2.981.510 pesos, respectivamente.

En contraste, los senadores nacionales cobran un salario bruto de 9,5 millones de pesos, mientras que los diputados perciben 7 millones, lo que pone en evidencia la diferencia salarial entre los miembros del Congreso y los altos funcionarios del Ejecutivo. Esta discrepancia ha generado un debate sobre la equidad en las remuneraciones dentro de la estructura del Estado.

