Mundo

Milei afirmó a un diario británico que la soberanía de las Malvinas "no es negociable" y anunció su visita a Inglaterra

El presidente de Argentina hizo un balance de su gestión, resaltando logros como la reducción del déficit fiscal y la estabilización de la inflación al 2,5% mensual, pese a los costos sociales que ha traído su política.

Javier Milei sigue con las reformas en Argentina.
En una reciente entrevista con el diario británico The Telegraph, el presidente Javier Milei reafirmó su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas, destacando que este tema "no es negociable". En sus declaraciones, el mandatario argentino también lanzó fuertes críticas al socialismo, calificando al régimen de Venezuela como un “enemigo” y respaldando posibles acciones de los Estados Unidos.

Milei aprovechó la oportunidad para hacer un balance de su gestión, que lleva casi dos años en el poder. El presidente definió su gobierno como “el mejor de la historia”, resaltando logros como la finalización de más de un siglo de déficit fiscal, la reducción del gasto público en un 30% y la disminución a la mitad de los ministerios. Según Milei, estos cambios estructurales permitieron estabilizar la inflación, que logró bajar al 2,5% mensual, luego de haber alcanzado niveles superiores al 25% antes de su llegada a la Casa Rosada.

Sin embargo, el mandatario reconoció que sus políticas económicas también trajeron costos sociales, como la pérdida de empleos y el cierre de pequeñas y medianas empresas. A pesar de ello, afirmó que su gobierno opera bajo un modelo “horizontal”.

Milei visitará Londres en 2026

Milei anticipó que realizará una visita oficial a Londres en 2026, lo que marcará la primera vez en casi tres décadas que un presidente argentino viaja al Reino Unido, siendo el último Carlos Menem en 1998. En una entrevista con The Telegraph, Milei expresó su admiración por la cultura británica, mencionando su cercanía con figuras como Mick Jagger y su aprecio por bandas como los Beatles y los Rolling Stones.

En cuanto a su visión sobre Europa, el mandatario destacó su afinidad con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, a quien elogió por su firme postura ante el fenómeno migratorio en Europa. Según el presidente argentino, la inmigración sin integración cultural “ya no es inmigración, es invasión”, un punto que subraya su enfoque conservador sobre el tema.

Milei también confirmó que se han iniciado conversaciones para levantar la prohibición británica de venta de armas a Argentina, vigente desde 1982, lo que refleja un acercamiento con el Reino Unido. En sus comentarios sobre política internacional, el presidente argentino subrayó su relación con Donald Trump y reafirmó su alineación con el Occidente, elogiando al expresidente estadounidense por haber puesto fin a múltiples conflictos bélicos. Este enfoque refuerza el compromiso de Milei con fortalecer los vínculos con Estados Unidos, destacando la lucha común contra el socialismo como un punto clave de su política exterior.

