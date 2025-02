Manuel Adorni sobre polémica interrupción a Milei durante entrevista: “Se cometió un error”

El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta una ola de polémicas tras su publicación en X, donde promocionó el memecoin $LIBRA, una criptomoneda que horas después perdió su valor, generando pérdidas para los inversores argentinos.

"Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo, si vos sabías que tenía esas características?", dijo en una entrevista con el canal local Todo Noticias. "Yo no lo promocioné, yo lo difundí. No es lo mismo".

Al final del diálogo, el periodista Jonatan Viale le preguntó al mandatario sobre la estrategia judicial que adoptará el Poder Ejecutivo en la causa a cargo de la jueza federal María Servini.

Aunque anoche en el reportaje emitido Milei contestó que la controversia es un tema “entre privados” y él no se involucrará en los temas jurídicos, el periodista y politólogo Ari Lijalad, filtró en X un fragmento del reportaje en su versión cruda donde el presidente dice que delegará la cuestión jurídica en su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“Es el ministro de Justicia, es el que entiende”, aseguró el jefe de Estado.

“Pero es un tema en el que participaste vos como ciudadano”, interpeló Viale en varias oportunidades, hasta que fue interrumpido por el asesor presidencial Santiago Caputo, desatando una controversia.

Ari Lijalad, filtró en X la versión cruda del reportaje a Milei sobre caso $LIBRA. Foto: captura de pantalla/X

Caso $LIBRA: ¿preguntas pactadas?

En la versión de dos minutos viralizada en redes sociales, se escucha que el diálogo entre Milei y Viale comienza con lo que podría interpretarse como “bromas” sobre si las preguntas estaban pactadas.

"Sí. Estas me las anotó Adorni (Manuel Adorni, jefe de comunicaciones de la Casa Rosada), estas Karina Milei (hermana del mandatario y asesora principal) y estas Caputo (Santiago Caputo, el asesor más cercano al presidente)", afirmó Viale.

A partir de ahí, el tono de la conversación se vuelve más serio. Viale le pregunta sobre las posibles consecuencias judiciales que podría generar el escándalo, a lo que Milei responde: “Los temas jurídicos no son lo mío. Sería imprudente de mi parte anticiparme. Quien seguramente mejor entiende el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona”.

“Es un tema en el cual participaste como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto”, replicó el periodista.

“Es bueno que lo señales ‘como ciudadano’, porque tuiteé desde mi cuenta personal”, respondió Milei.

“Sí, pero ya te diste cuenta de que no, que sos presidente”, señaló Viale.

Milei intentó defenderse, argumentando que utilizó su cuenta personal de X, donde se presenta únicamente como economista y no, según dejó entrever, como presidente de Argentina.

En ese momento, la entrevista fue interrumpida por Caputo, quien se acercó y le susurró algo al oído a Milei, aunque no se alcanzó a escuchar.

"Sí, yo me di cuenta de que te puede traer un quilombo (problema) judicial", concluyó el periodista, quien tuvo que reformular su pregunta.

Manuel Adorni: “Jamás el presidente permitiría una sola pregunta armada”

“Yo estuve presente en la nota”, comenzó a explicar Manuel Adorni, jefe de comunicaciones de la Casa Rosada, sobre lo sucedido ayer. En una entrevista con el periodista Antonio Laje en A24, Adorni aclaró que, según su perspectiva y la del presidente, la interrupción de Santiago Caputo durante la entrevista fue una decisión tomada por su cautela.

“En mi parecer, y en el del presidente, Santiago Caputo cortó la entrevista porque no había nada malo. De hecho, Caputo tiene lo que podría considerarse un defecto, por así decirlo, que es la excelencia. Notó que eso podría generar confusión en parte de la audiencia y decidió interrumpir la nota”, explicó.

De hecho, continuó Adorni, cuando terminó la entrevista, el presidente le dijo: “Santiago, esto es innecesario”. Además, señaló que Caputo generalmente no está en las entrevistas, por lo que quizás no sabía que la dinámica es no interrumpir las notas bajo ningún aspecto, absolutamente por nada.

Para él, el fragmento fue sacado de contexto, aunque reconoció que sí hubo un error cometido por un tecnicismo de justicia que el presidente no tiene por qué conocer.

Finalmente, aseguró que todo el mundo sabe que el presidente no sugiere ni una sola pregunta, ni un solo tema, y simplemente se sienta, escucha las preguntas y las responde. “Te repito, todo el mundo que estuvo con el presidente, que entrevistó al presidente, sabe que jamás, jamás, jamás el presidente permitiría una sola pregunta armada, dictada o guionada”, remarcó.