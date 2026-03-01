Natalia Málaga es una de las entrenadoras más experimentadas de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Géminis se ha convertido en una de la grandes sorpresas de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. Desde la llegada de Natalia Málaga a la dirección técnica, el conjunto comeño logró alzar su nivel y sus recientes triunfos ante Universitario de Deportes y Deportivo Soan le permitió clasificar a los cuartos de final de la competición.

En medio de este panorama, la exvoleibolista de 62 años habló sobre el desempeño de sus dirigidas en el torneo. En ese sentido, hizo un pedido a las jugadoras peruanas ante el aumento de extanjeras en los planteles.

Natalia Málaga pide más ambición a las jugadoras peruanas

"Me gustaría ver muchas más jugadoras peruanas. Hay bastantes jugadoras extranjeras en muchos equipos que están participando y eso limita el trabajo de las peruanas, pero no quiere decir que las peruanas no puedan aprender de ellas. Depende de ellas. Y también depende de la ambición de ser mejor que ellas", manifestó en diálogo con Latina.

En ese sentido, Natalia Málaga remarcó que países como Brasil e Italia aprovecharon la presencia de jugadoras extranjeras para potenciar el nivel de sus campeonatos.

"Así empezó en Italia. Al principio hubo muchas extranjeras, fuimos muchas peruanas, argentinas, brasileñas y de todos lados. Ahora mira como está Italia. Con Brasil fue lo mismo (...). Si quieren hacer una liga mucho más fuerte, en todo sentido, deberían apoyar más; esto se va a volver mucho más competitivo con gente peruana y, obviamente, con los refuerzos extranjeros", agregó.

Natalia Málaga "no regala nada" en Géminis

La sucampeona olímpica en Seúl 1988 remarcó al importancia que tiene el entrenador para fomentar la competencia interna. Además, dejó en claro mensaje para las representantes nacionales que buscan destacar en sus equipos.

"Se tiene que ver la mano del entrenador para exigir a las atletas y fomentar un carácter competitivo entre compañeras. Si no compites... Primero tengo que ganarme un lugar en la cancha para enfrentarme al rival y seguir creciendo más (...). A nadie le van a regalar nada. Yo no regalo nada a nadie. Si quieres jugar, que te cueste... sudor, esfuerzo, pelotazo, gritos, castigo; sino, mejor ve a otro lado", concluyó.