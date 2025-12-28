La nacionalidad de los migrantes que llegan a España procedentes de América Latina, según la OCDE
La OCDE informó que el número de inmigrantes ha crecido sostenidamente en los últimos 10 años en España. Así, pasó de 269.600 en 2015 a 368.000 personas en 2024.
España es uno de los territorios que más inmigrantes ha acogido en los últimos años. En 2024, la madre patria ocupó el quinto lugar de destinos con mayor flujo migratorio dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 368.000 personas procedentes de distintos continentes, aunque esta cifra cayó en comparación con el año anterior (374.900).
De acuerdo con el informe 'Perspectivas de la migración internacional 2025', los migrantes llegaron principalmente de América Latina, ya que seis países del top 10 fueron de esta región. Cabe señalar que España aprobó un nuevo reglamento de extranjería. La reforma busca armonizar la normativa nacional con la legislación de la Unión Europea. De esta manera, se espera agilizar los trámites de visado, mejorar la inclusión y abordar la escasez de mano de obra.
Países que lideran la migración a España
La OCDE señaló que Colombia, Marruecos y Venezuela fueron las tres principales nacionalidades de los recién llegados en 2023. Entre los 15 principales países de origen, Marruecos registró el crecimiento más alto, con 9.700 flujos en comparación con el año anterior. En cambio, Ucrania presentó la mayor caída, con 57.000 personas menos.
- Colombia
- Marruecos
- Venezuela
- Perú
- Italia
- Rumanía
- Argentina
- Ucrania
- Honduras
- Paraguay
Además, el número de primeros solicitantes de asilo aumentó un 2,2%, ya que alcanzó aproximadamente 164.000. La mayoría de los solicitantes procedían de Venezuela (65.000), Colombia (40.000) y Malí (11.000). Por su parte, el mayor aumento desde 2023 correspondió a nacionales de Malí (9.300) y el mayor descenso a nacionales de Colombia (-13.000). De las 90.000 decisiones tomadas en 2024, el 56% fueron positivas.
Condiciones para los inmigrantes en España
La OCDE explicó que, en España, todas las autorizaciones iniciales de visado ahora tienen una validez de un año, con renovaciones de cuatro años. Este documento para solicitantes de empleo se extendió de tres meses a un año para dar a los aspirantes más tiempo para encontrar trabajo en sectores seleccionados.
También se introdujo un nuevo permiso de residencia de cinco años para familiares de ciudadanos españoles no pertenecientes a la UE. A su vez, se amplió la elegibilidad para permisos de reagrupación familiar con el fin de incluir a las parejas de hecho y a los vínculos familiares ampliados.
Las reformas también aclararon las normas de residencia de larga duración y simplificaron el proceso de cambio de un estatus de residencia a otro. Los estudiantes internacionales ahora pueden trabajar hasta 30 horas semanales y beneficiarse de un acceso simplificado a las vías de empleo después de graduarse.
Países de la OCDE que más inmigración reciben
Estados Unidos es el territorio de la OCDE que más inmigrantes permanentes ha recibido en los últimos diez años, en los cuales siempre superó el millón de personas. Incluso, el dato de 2024 creció casi un 40% frente al resultado del año anterior. El resto de los países está en Europa, además de Canadá y Japón.
|País
|2019
|2023
|2024
|Variación 2023-2024 (%)
|Variación 2019-2024 (%)
|Estados Unidos
|1.031.000
|1.190.200
|1.425.100
|19,7%
|38,2%
|Alemania
|643.300
|664.300
|586.200
|-11,8%
|-8,9%
|Canadá
|341.200
|471.700
|483.600
|2,5%
|41,7%
|Reino Unido
|356.100
|743.100
|435.700
|-41,4%
|22,4%
|España
|244.600
|374.900
|368.000
|-1,8%
|50,4%
|Francia
|284.500
|306.200
|298.100
|-2,6%
|4,8%
|Australia
|195.600
|238.700
|239.300
|0,3%
|22,3%
|Países Bajos
|165.700
|195.900
|183.400
|-6,4%
|10,7%
|Japón
|137.600
|163.100
|177.100
|8,6%
|28,7%
|Italia
|167.100
|201.600
|168.900
|-16,2%
|1,1%