Puerto de Chancay: cómo conecta Perú con Asia y acelera exportaciones estratégicas, por Kurt Burneo

El Puerto de Chancay, inaugurado a finales de 2024, se consolida como una infraestructura clave que coloca al Perú como el principal centro logístico del Pacífico sur, con un aporte proyectado de hasta 1,9 % del PIB nacional. Con una inversión que supera los US$ 1,300 millones, conecta directamente a Sudamérica con Asia en 23 días, reduciendo tanto los costos como los tiempos de transporte. Además, su principal accionista es COSCO Shipping Ports Limited, una empresa estatal china que adquirió el 60 % de las participaciones en 2019.

Esta terminal facilita la exportación e importación al acortar la ruta hacia Asia en 10 a 15 días respecto a los itinerarios tradicionales, consolidándose como el cuarto puerto más relevante del país. Asimismo, dinamiza el comercio de agroexportaciones, como arándanos y paltas, y minerales, y permite la entrada de hasta 200,000 vehículos adicionales cada año.

Se proyecta la generación de más de 8,500 empleos directos e indirectos, beneficiando sectores como construcción, servicios y manufactura. Al mismo tiempo, produce un impacto económico estimado en US$ 4,500 millones anuales, consolidando a Chancay como un motor de desarrollo y superando las metas de carga, con 286,255 TEUs movilizados en su primer año.

Además, promueve el crecimiento regional mediante proyectos como el parque industrial “Chancay Park”, optimizando la infraestructura vial y logística del área. Su gran calado permite recibir los buques más grandes del mundo, ofreciendo ventajas operativas frente a otros puertos de la región, atrayendo inversiones y posicionando a Perú estratégicamente en el comercio internacional.