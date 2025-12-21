La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue operada de urgencia este sábado por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada. La intervención se realizó en el Sanatorio Otamendi, en Buenos Aires, y, según el equipo médico, evoluciona de forma favorable.

Fernández de Kirchner, de 72 años, gobernó el país entre 2007 y 2015 y actualmente cumple prisión domiciliaria tras una condena por corrupción. La cirugía fue autorizada por la justicia y se realizó mediante laparoscopía, un procedimiento quirúrgico de mínima invasión.

Por primera vez desde que comenzó a cumplir su condena, Cristina Fernández de Kirchner vivirá las celebraciones navideñas en condición de detenida, bajo custodia electrónica. El Tribunal Oral Federal N.º 2 mantiene restricciones sobre sus reuniones sociales, entre ellas un límite de tres personas por encuentro —previa autorización judicial— y una duración máxima de dos horas, aunque los familiares directos no están alcanzados por esta norma.

Tras la cirugía por apendicitis, su entorno espera que el alta médica llegue en la antesala de la Nochebuena. En ese caso, la exmandataria regresaría a su departamento en el barrio de Constitución, donde ya se ajustaron las condiciones de seguridad impuestas por la justicia. El régimen actual incluye un control sanitario coordinado por un médico oficial, visitas reguladas y monitoreo mediante tobillera electrónica.

Javier Milei se pronuncia tras operación de Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei compartió este sábado en la red social X una publicación que hacía referencia a la operación de urgencia a la que fue sometida Cristina Fernández de Kirchner. El mensaje original cuestionaba que la exmandataria, tras impulsar medidas de fortalecimiento del sistema público de salud, recurriera a una institución médica privada.

Milei no agregó comentarios propios al posteo, pero su difusión generó amplia visibilidad en redes sociales. La publicación coincidió con los mensajes de otros dirigentes políticos que también se expresaron sobre el estado de salud de la expresidenta, entre ellos Ramiro Marra y referentes del oficialismo.