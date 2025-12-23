HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país que celebra la Navidad más larga del mundo: no es Venezuela y empieza en septiembre

Nicolás Maduro adelantó hasta octubre la Navidad en Venezuela, pero un país de Asia inicia las celebraciones desde septiembre.

Filipinas supera a Venezuela como el país con la Navidad más larga del mundo.
Filipinas supera a Venezuela como el país con la Navidad más larga del mundo.

El dictador Nicolás Maduro firmó un decreto especial para celebrar la Navidad desde el 1 de octubre de 2025, como ya había hecho en 2024. El régimen venezolano presenta la medida como una "defensa de la felicidad", pero sectores opositores consideran que se trata de una estrategia para desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el país.

Aunque Maduro adelantó las festividades en Venezuela, existe otro país con una fuerte tradición de catolicismo que celebra la Navidad más larga del mundo, con ferias, eventos culturales y desfiles emblemáticos como el Festival de MassKara. Allí las celebraciones comienzan en septiembre y, desde ese momento, la población inicia las llamativas decoraciones navideñas.

¿Cuál es el país que celebra la Navidad más larga del mundo?

El país que celebra la Navidad más larga del mundo es Filipinas, una nación que fue colonia española por más de 300 años. Esa herencia histórica se refleja en la adopción de numerosas tradiciones y costumbres de origen europeo. En declaraciones al portal CNBC, el presidente de la empresa Robert Blancaflor Group, Robert Blancaflor, explicó que la Navidad en Filipinas se celebra durante los llamados meses "ber": september (septiembre), october (octubre), november (noviembre) y december (diciembre). "La Navidad es la época de celebración más larga en Filipinas y nuestro país la celebra durante más tiempo que cualquier otro en el mundo. ¿Se imaginan a toda una nación compartiendo voluntariamente calidez y amor durante tanto tiempo?", expresó.

La Navidad comienza oficialmente el 16 de diciembre, con procesiones iluminadas, diversas actividades culturales y la festividad de Simbang Gabi, una novena de misas que reúne a familiares y comunidades durante aproximadamente nueve días para reforzar los valores religiosos. Sin embargo, desde el 1 de septiembre los faroles ya adornan calles, hogares y escuelas como señal del comienzo simbólico de estas celebraciones. Estos faroles, diseñados originalmente en 1928 por el artista Francisco Estanislao, representan la Estrella de Belén y se han consolidado como uno de los símbolos más emblemáticos de la Navidad en Filipinas.

Previo a la Nochebuena, se celebra el Festival de los Faroles Gigantes (Ligligan Parul) en la ciudad de San Fernando, en la provincia de Pampanga. También se realizan recreaciones del recorrido de José y María en busca de posada. A estas tradiciones se suma una variada gastronomía típica, que incluye platos como el pollo asado al estilo negrense, el estofado de carne y el pancit Malabon, unos fideos elaborados con extracto de achiote. Estas comidas suelen acompañarse con té de jengibre o chocolate caliente.

El dictador Nicolás Maduro firmó un decreto especial para celebrar la Navidad desde el 1 de octubre, pero Filipinas inicia la fiesta navideña desde septiembre. Foto: composición LR

El dictador Nicolás Maduro firmó un decreto especial para celebrar la Navidad desde el 1 de octubre, pero Filipinas inicia la fiesta navideña desde septiembre.

¿Cuándo termina la Navidad en Filipinas?

Nicolás Maduro adelantó la Navidad en Venezuela, pero la celebración concluye oficialmente con la Epifanía del Señor. Asimismo, según Marot Nelmida-Flores, profesora en la Universidad de Filipinas Diliman, la Navidad en Filipinas también finaliza el 6 de enero, con la celebración del Día de los Tres Reyes.

En enero, sin embargo, suelen realizarse montajes de música, danzas y devociones locales que enlazan con las festividades previas al Sinulog, un festival religioso y cultural que se organiza en la ciudad filipina de Cebú para honrar al Niño Jesús, conocido como el Santo Niño de Cebú, patrono de la ciudad. Estas celebraciones incluyen comidas propias de Nochebuena y Nochevieja, además de una iluminación especial que decora calles y hogares.

