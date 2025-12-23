Gobierno de Petro decreta emergencia económica en Colombia por 30 días tras fracaso de la reforma tributaria

El presidente Gustavo Petro declara emergencia económica y social en Colombia durante 30 días tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. | AFP PHOTO / COLOMBIAN PRESIDENCY - JUAN DIEGO CANO

El presidente Gustavo Petro declara emergencia económica y social en Colombia durante 30 días tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. | AFP PHOTO / COLOMBIAN PRESIDENCY - JUAN DIEGO CANO

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró la emergencia económica y social por 30 días en todo el país, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. La medida fue oficializada mediante el Decreto 1390, firmado por el mandatario y todo su gabinete, con el argumento de que el país enfrenta una “situación grave e inminente” que amenaza la estabilidad fiscal del Estado y su capacidad para garantizar derechos fundamentales.

Con esta decisión, el Ejecutivo queda habilitado constitucionalmente para expedir decretos con fuerza de ley, especialmente en materia tributaria y presupuestal, con el objetivo de cubrir el hueco fiscal que dejó la no aprobación de la reforma, la cual buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026. Todas las medidas que se adopten estarán sujetas al control de la Corte Constitucional y del Congreso.

Una crisis fiscal “grave” y presiones crecientes sobre el Estado

En el decreto, el Gobierno sostiene que el país atraviesa una crisis fiscal que supera la capacidad de respuesta de los mecanismos ordinarios. Señala que la situación pone en riesgo la garantía de servicios esenciales y derechos fundamentales, debido a obligaciones inaplazables y gastos que no pueden reducirse sin afectar directamente a la población. Además, indica que la emergencia es consecuencia del fracaso de dos reformas tributarias consecutivas que tenían como objetivo recaudar entre 12 y 16,3 billones de pesos.

Entre las principales presiones se incluyen el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, el deterioro del orden público que requiere mayores recursos en seguridad, los efectos de la ola invernal, subsidios a la energía, deudas judiciales por 1,5 billones, obligaciones contractuales por 5,1 billones, compromisos con víctimas del conflicto por 1,6 billones, restricciones de endeudamiento y limitaciones de caja. Para el Ejecutivo, este escenario constituye una coyuntura excepcional que demanda medidas extraordinarias.

Qué podrá hacer el Gobierno durante la emergencia y qué impuestos analiza

Durante los 30 días de emergencia, el Gobierno podrá expedir decretos legislativos “necesarios para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”. Aunque el decreto no especifica medidas concretas, sí menciona que se priorizarán impuestos dirigidos a personas y empresas con mayor capacidad contributiva, así como tributos ambientales y “saludables” que graven consumos nocivos. También se anticipan revisiones al Impuesto de Valor Agregado (IVA), con posibles ajustes en tarifas diferenciales, y la evaluación de un impuesto al patrimonio más progresivo, además de una mayor carga para el sector financiero.

En días anteriores se difundieron propuestas como el incremento del 4×1.000, la aplicación de IVA a licores y cigarrillos, o la creación de impuestos a combustibles fósiles. No obstante, ninguna de estas medidas fue incluida explícitamente en el decreto, por lo que dependerán de normas posteriores. Por ahora, el Gobierno insiste en que la medida busca evitar una crisis mayor, mientras la decisión abre un nuevo capítulo de debate político, económico y jurídico en Colombia, bajo la vigilancia de la Corte Constitucional y el control del Congreso.