El ex príncipe Andrés de Mountbatten-Windsor fue arrestado por sospecha de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público. | Composición LR

En medio de nuevos testimonios y presiones políticas, el Ministerio de Defensa del Reino Unido (MOD) inició una investigación policial para determinar si el ex príncipe Andrés de Mountbatten-Windsor usó aeródromos militares del país para reunirse con Jeffrey Epstein. La pesquisa se inició por solicitud del ex primer ministro británico Gordon Brown.

El titular del MOD, John Healey, ordenó recopilar registros internos y correos electrónicos para verificar si el avión privado del pedófilo estadounidense aterrizó en bases de las Fuerzas Armadas, según informó la BBC. Este medio reveló que se realizaron cerca de 90 vuelos entre los años 90 y 2018 que estarían vinculados con la red de trata dirigida por Epstein y Ghislaine Maxwell.

Pesquisa sobre vuelos privados

El aumento de testimonios y documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de 2026 intensificó la presión mediática sobre personas vinculadas con el pedófilo acusado de tráfico de menores. En la nación británica demandaron mayor transparencia y supervisión sobre vuelos y movimientos aéreos de Epstein y otras personas asociadas.

En ese sentido, las investigaciones lideradas por el Ministerio de Defensa del Reino Unido no solo apuntan a establecer el posible uso irregular de bases militares, sino a revisar cómo se aplicaron los protocolos de vigilancia a vuelos privados extranjeros relacionados con individuos bajo investigación judicial tanto en el país como a nivel internacional.

Escándalos y revelaciones públicas

La policía de Londres liberó bajo fianza el martes 24 al exministro y exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, quien había sido detenido en el marco de una investigación sobre sus supuestos vínculos con Epstein. "Fue detenido por sospechas de conducta inapropiada en la función pública, pendiente de nuevas investigaciones", informó la agencia en un comunicado.

Mandelson afronta un procedimiento por presuntamente haber facilitado información clasificada al pederasta mientras se desempeñaba como ministro del gobierno británico, incluso durante la crisis financiera de 2008. Además, la indagatoria aborda la posible revelación de información sensible vinculada al rescate financiero de 500.000 millones de euros que la Eurozona evaluaba en 2010. En ese momento, formaba parte del gabinete ministerial de Gordon Brown.

Andrew Mountbatten-Windsor también quedó en libertad tras permanecer detenido más de 11 horas. El exmiembro de la familia real había sido arrestado en una causa separada relacionada con documentos recientemente divulgados sobre Epstein y posibles conductas indebidas en el ejercicio de funciones públicas.