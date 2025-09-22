HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Corea del Norte: Kim Jong-un abierto a dialogar con EE.UU. si retiran pedido de desnuclearización

El líder supremo de Corea del Norte también aseguró que no planea reunirse con Corea del Sur, pese al interés del nuevo presidente Lee Jae-myung en reducir tensiones entre ambos países.

Declaraciones de Kim Jong-un fueron brindadas en el parlamento norcoreano.
Declaraciones de Kim Jong-un fueron brindadas en el parlamento norcoreano. | Foto: AFP

Kim Jong-un, el lider supremo de Corea del Norte, aseguró que está abierto a futuras conversaciones con Estados Unidos, siempre y cuando abandonen su pedido de que el país asiático renuncie a sus armas nucleares.

"Si Estados Unidos descarta su obsesión delirante con la desnuclearización y, basándose en el reconocimiento de la realidad, realmente desea la coexistencia pacífica con nosotros, entonces no hay razón para que no podamos reunirnos", dijo el dictador.

PUEDES VER: Corea del Norte: Kim Jong-un supervisa prueba de drones y ordena implementar IA en su arsenal militar

lr.pe

Kim Jong-un asegura tener buenos recuerdos de Donald Trump

Según KCNA, agencia de noticias estatal de Corea del Norte, Kim Jong-un guarda buenos recuerdos del presidente Donald Trump, con quien se reunió tres veces durante su primer gobierno, en un proceso de diálogo que acabó en 2019.

"Personalmente, todavía guardo buenos recuerdos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump", habría señalado el líder norcoreano en un discurso ante el Parlamento de su país.

Estados Unidos lleva años pidiendo a Corea del Norte que renuncie a su arsenal nuclear, lo que ha provocado tensión entre ambos países y ha propiciado una ola de sanciones de la ONU contra Pyongyang.

Kim Jong-un ha recalcado que su país nunca renunciará a su arsenal nuclear. Asimismo, afirmó que las sanciones los ayudaron a fortalecerse, desarrollar una resistencia y una capacidad de aguante que no pueden ser aplastadas por ninguna presión.

PUEDES VER: ONU advierte que los derechos humanos en Corea del Norte empeoraron en la última década

lr.pe

No planea reunirse con el presidente de Corea del Sur

"El mundo ya sabe bien lo que hace Estados Unidos después de obligar a un país a renunciar a sus armas nucleares y desarmarse", señaló Kim Jong-un, haciendo referencia al militar libio Muamar Gadafi, cuyo gobierno cayó en 2011 tras un alzamiento popular apoyado por la OTAN.

Por otra parte, el líder norcoreano sostuvo que no hay razón para reunirse con Corea del Sur, pese a que el nuevo presidente e ese país, Lee Jae-myung, desea disminuir las tensiones entre ambas naciones.

Donald Trump tiene previsto visitar Corea del Sur en noviembre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se realizará en la ciudad de Gyeongju.

"El momento de las declaraciones, justo antes de la visita de Donald Trump a Corea del Sur para la cumbre de la APEC, parece ser calculado", comentó Lim Eul-chul, experto de la Universidad Kyungnam.

"Sugiere la posibilidad de una cumbre sorpresa y al mismo tiempo parece jugar con el conocido anhelo de Donald Trump de un Premio Nobel", agregó el especialista.

Notas relacionadas
Corea del Norte: Kim Jong-un supervisa prueba de drones y ordena implementar IA en su arsenal militar

Corea del Norte: Kim Jong-un supervisa prueba de drones y ordena implementar IA en su arsenal militar

LEER MÁS
ONU advierte que los derechos humanos en Corea del Norte empeoraron en la última década

ONU advierte que los derechos humanos en Corea del Norte empeoraron en la última década

LEER MÁS
Corea del Sur elimina propaganda contra el régimen norcoreano y busca aliviar las tensiones mediante diálogo

Corea del Sur elimina propaganda contra el régimen norcoreano y busca aliviar las tensiones mediante diálogo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025? Hora y canal para ver la ceremonia desde Perú

Muere conductora de TV Débora Estrella en accidente aéreo: muestran última foto que tomó la mexicana de 43 años

Mundo

La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

Los 4 países de Sudamérica donde producen la fruta más antigua del mundo, Perú incluido: sería la favorita de Platón

La potencia mundial que triplica el poder aéreo de Rusia y China: su gasto militar supera los US$800.000 al año

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación

Marcha de la Generación Z: PNP empieza a lanzar las primeras bombas lacrimógenas contra manifestantes en la av. Abancay

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota