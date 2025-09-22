Corea del Norte: Kim Jong-un abierto a dialogar con EE.UU. si retiran pedido de desnuclearización

Declaraciones de Kim Jong-un fueron brindadas en el parlamento norcoreano. | Foto: AFP

Kim Jong-un, el lider supremo de Corea del Norte, aseguró que está abierto a futuras conversaciones con Estados Unidos, siempre y cuando abandonen su pedido de que el país asiático renuncie a sus armas nucleares.

"Si Estados Unidos descarta su obsesión delirante con la desnuclearización y, basándose en el reconocimiento de la realidad, realmente desea la coexistencia pacífica con nosotros, entonces no hay razón para que no podamos reunirnos", dijo el dictador.

Kim Jong-un asegura tener buenos recuerdos de Donald Trump

Según KCNA, agencia de noticias estatal de Corea del Norte, Kim Jong-un guarda buenos recuerdos del presidente Donald Trump, con quien se reunió tres veces durante su primer gobierno, en un proceso de diálogo que acabó en 2019.

"Personalmente, todavía guardo buenos recuerdos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump", habría señalado el líder norcoreano en un discurso ante el Parlamento de su país.

Estados Unidos lleva años pidiendo a Corea del Norte que renuncie a su arsenal nuclear, lo que ha provocado tensión entre ambos países y ha propiciado una ola de sanciones de la ONU contra Pyongyang.

Kim Jong-un ha recalcado que su país nunca renunciará a su arsenal nuclear. Asimismo, afirmó que las sanciones los ayudaron a fortalecerse, desarrollar una resistencia y una capacidad de aguante que no pueden ser aplastadas por ninguna presión.

No planea reunirse con el presidente de Corea del Sur

"El mundo ya sabe bien lo que hace Estados Unidos después de obligar a un país a renunciar a sus armas nucleares y desarmarse", señaló Kim Jong-un, haciendo referencia al militar libio Muamar Gadafi, cuyo gobierno cayó en 2011 tras un alzamiento popular apoyado por la OTAN.

Por otra parte, el líder norcoreano sostuvo que no hay razón para reunirse con Corea del Sur, pese a que el nuevo presidente e ese país, Lee Jae-myung, desea disminuir las tensiones entre ambas naciones.

Donald Trump tiene previsto visitar Corea del Sur en noviembre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se realizará en la ciudad de Gyeongju.

"El momento de las declaraciones, justo antes de la visita de Donald Trump a Corea del Sur para la cumbre de la APEC, parece ser calculado", comentó Lim Eul-chul, experto de la Universidad Kyungnam.

"Sugiere la posibilidad de una cumbre sorpresa y al mismo tiempo parece jugar con el conocido anhelo de Donald Trump de un Premio Nobel", agregó el especialista.