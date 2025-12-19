LO FALSO:

La ONU se pronunció en diciembre de 2025 a favor de la liberación y restitución de Pedro Castillo.

LO VERDADERO:

El video original fue publicado el 8 de mayo de 2023

Muestra las declaraciones de Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, desde la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra. Croxatto no representa a dicha organización ni se pronunció en su nombre.

Sus declaraciones fueron ofrecidas al medio CPTV Contra Punto, donde explicó que la defensa legal del exmandatario presentó una solicitud de medida provisional ante el Comité de Derechos Humanos, solicitando la libertad y restitución del expresidente.

En redes sociales circula la versión de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció en diciembre de 2025 de forma favorable sobre la restitución y liberación de Pedro Castillo. Sin embargo, el video no muestra a algún representante de dicha organización, sino a Guido Croxatto, uno de los abogados que ejerce la defensa internacional del expresidente.

El video original data de 2023 y muestra a una persona que no representa a la ONU solicitando la liberación de Pedro Castillo.

El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, entonces presidente de la República, dio un fallido golpe de Estado al intentar disolver el Congreso y dar un mensaje televisado. En respuesta, el Parlamento convocó una sesión plenaria en la que se aprobó su vacancia por “incapacidad moral permanente”. Ese mismo día, la Policía Nacional del Perú (PNP) lo detuvo cuando se dirigía hacia la Embajada de México, presuntamente con la intención de solicitar asilo.

El 14 de diciembre de 2022, el expresidente fue trasladado al penal de Barbadillo, en Ate, donde debía cumplir la orden de 18 meses de prisión preventiva dispuesta por el Poder Judicial, mientras afronta la investigación por el fallido golpe de Estado.

El 8 de mayo de 2023, Guido Croxatto, abogado argentino y defensor legal del expresidente Pedro Castillo en el exterior, ofreció una entrevista en Ginebra, Suiza, en la sede europea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al periodista del medio CPTV Contra Punto. En ella, exigió a la ONU la liberación y restitución del exmandatario:

"Entendemos que hay una trasgresión muy grave al debido proceso en la vacancia, por lo que la destitución es ilegítima y la prisión, arbitraria. Como las instancias internas están viciadas, cuando no concluidas, el único ámbito confiable que le queda a la defensa del presidente Castillo es el ámbito internacional. […] Eso fue lo que le pedimos hace diez días al Comité de Derechos Humanos [de la ONU], en una solicitud de medida provisional, en la que señalamos que, al haber sido arbitrario el proceso de destitución e irregular su ejecución, lo que corresponde es la liberación inmediata del presidente Castillo y, técnicamente, procesalmente o jurídicamente, su restitución".

Ahora, respecto a la publicación falsa, esta afirma que el hombre que aparece en las imágenes se pronunció como vocero de la ONU y que los hechos ocurrieron recientemente. Sin embargo, se trata de Guido Croxatto, quien ofreció declaraciones al medio CPTV Contra Punto, en las que explicó que la defensa solicitó a la ONU una medida provisional para la liberación de Pedro Castillo, mas no habló en calidad de representante de dicha organización.

Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, narra que envió una medida provisional para el expresidente. Fuente: Facebook / CPTV.

El 26 de noviembre de 2025, el Poder Judicial emitió sentencia contra Pedro Castillo y lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Es importante destacar que el proceso judicial se encuentra en primera instancia, por lo que la defensa aún puede apelar la decisión.

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre un supuesto pronunciamiento oficial de la ONU a favor de la liberación y restitución de Pedro Castillo es falsa. Si bien el video muestra al abogado argentino Guido Croxatto hablando desde la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra, él no es representante de dicha organización ni se pronunció en su nombre. Croxatto brindó declaraciones al medio CPTV Contra Punto, en las que explicó que la defensa legal del exmandatario solicitó al Comité de Derechos Humanos una medida provisional. Además, las imágenes no son actuales, sino del 8 de mayo de 2023.

