La imagen -identificada por medios como el “archivo 468”- muestra un escritorio con un cajón abierto que contiene varias fotos; entre ellas, una de Trump con mujeres y otra con Epstein. | DOJ

La imagen -identificada por medios como el “archivo 468”- muestra un escritorio con un cajón abierto que contiene varias fotos; entre ellas, una de Trump con mujeres y otra con Epstein. | DOJ

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) restituyó el domingo una fotografía que incluye una imagen del presidente Donald Trump dentro del paquete de archivos del caso Jeffrey Epstein, que fue publicado en línea. Según el propio departamento, citado por Reuters, la foto se restauró luego de una revisión que concluyó que no hay evidencia de que en la imagen aparezca alguna víctima de Epstein.

La imagen -identificada por medios como el “archivo 468”- muestra un escritorio con un cajón abierto que contiene varias fotografías; entre ellas, una pequeña foto de Trump con mujeres, y otras imágenes vinculadas a Epstein. El DOJ afirmó que la fotografía fue marcada para revisión “por precaución” y que finalmente se republicó sin alteraciones ni censura.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Por qué quitaron y publicaron de nuevo la foto de Trump?

De acuerdo con el DOJ, la retirada temporal se dio porque la imagen fue señalada para una revisión adicional orientada a proteger la identidad de posibles víctimas, un criterio que forma parte del proceso de publicación de este tipo de materiales. En ese marco, el departamento informó que actuó con “abundancia de cautela” antes de volver a subir el archivo.

El vicefiscal general Todd Blanche explicó que la preocupación inicial no se centró en el republicano, sino en las mujeres que aparecen en la fotografía, ante la posibilidad de que alguna fuera identificable como víctima. En televisión, Blanche sostuvo que el retiro “no tiene nada que ver con el presidente Trump” y que se trató de un paso preventivo mientras se analizaba si correspondían redacciones.

Tras la revisión interna, el Departamento de Justicia señaló que no encontró pruebas de que la imagen incluya a víctimas de Epstein y, por ello, decidió restaurarla tal como estaba. Reuters remarca que el retiro ocurrió en medio de críticas por la publicación de miles de documentos con extensas tachaduras y pocos registros que mencionen a Trump, pese a su amistad conocida con Epstein.

PUEDES VER: Equipo de Bill Clinton responde tras aparición de su imagen en los nuevos archivos del caso Epstein

Demócratas exigen explicaciones públicas

La desaparición temporal del archivo alimentó cuestionamientos de legisladores demócratas, quienes sugirieron que pudo existir un manejo discrecional del material y exigieron explicaciones públicas. En paralelo, el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, pidió una investigación “completa” sobre por qué la entrega de documentos “ha quedado por debajo” de lo que -según él- exige la ley.

El debate se amplió porque, más allá del caso Trump, la liberación inicial fue señalada como insuficiente y con censura extensa. Reportes citados por Reuters indican que el DOJ recibió críticas incluso de algunos republicanos por el volumen de redacciones y por la sensación de que el paquete no aportó novedades sustantivas.

A la vez, organizaciones y voces ligadas a víctimas cuestionaron el equilibrio entre transparencia y protección. The Guardian consignó reclamos sobre posibles fallas de “subredacción” (datos o identidades que debieron protegerse) y, en el otro extremo, críticas por tachaduras excesivas que reducen la utilidad pública del material.

PUEDES VER: Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y críticas del Congreso

¿Qué otras fotos eliminaron de los archivos de Epstein?

La foto de Trump no fue el único archivo retirado del sitio. Medios como Los Angeles y ABC7 reportaron que al menos 16 archivos dejaron de estar accesibles entre el viernes 19 y el sábado 20 de diciembre, sin aviso previo, lo que profundizó las sospechas sobre el criterio aplicado para retirar o revisar material ya publicado.

Según un despacho de Associated Press (publicado por ABC7), entre los archivos retirados había imágenes de pinturas que mostraban mujeres, así como una fotografía que exhibía una serie de imágenes colocadas sobre una credenza y dentro de cajones, tomada en un entorno ligado a propiedades de Epstein.

El medio público australiano ABC también describió que los faltantes incluían precisamente ese tipo de materiales: pinturas con desnudos y fotografías de mobiliario con imágenes enmarcadas y guardadas en cajones, dentro del paquete de archivos liberados por el DOJ. Hasta ese momento, el retiro se había producido sin explicación pública inmediata.