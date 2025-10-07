Elon Musk no lanzó el Tesla Pi Phone para competir contra Apple y Google: no está ni planeado

Elon Musk, el magnate sudafricano que hace unos días superó su fortuna a más de US$ 500.000 millones (es decir, más de medio billón), es el dueño de las empresas SpaceX y Tesla, que cuentan con 54 años en el mercado; sin embargo, también es una figura política importante en los Estados Unidos por sus vínculos con Trump y haber trabajado para su gobierno actual como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Como todo figura pública polémica, también trae consigo varias desinformaciones en torno a él. Por las redes sociales, se ha viralizado que supuestamente Elon Musk ha creado un nuevo teléfono móvil llamado Pi Phone, de Tesla, y que fue lanzado al mercado para competir contra Google y Apple. Sin embargo, el propio magnate lo ha desmentido.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, hemos identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 178.000 reacciones, 7.300 comentarios y fue 19.000 veces compartido por otros usuarios en otras plataformas y redes sociales.

Elon Musk: "No, no estamos haciendo un teléfono"

Un bulo antiguo. Con una búsqueda simple con palabras clave sobre este caso, encontramos que Elon Musk en reiteradas ocasiones desmintió este bulo en las entrevistas dadas en noviembre de 2024 y febrero de 2025 en el podcast de Joe Rogan, cómico estadounidense. En ambas aclaró lo siguiente: "No, no haremos un teléfono, al menos que tengamos que hacerlo…"(2024), "No, no estamos haciendo un teléfono, solo lo haríamos si Apple o Google bloquean las aplicaciones (de X, SpaceX o Tesla)" (2025).

En ese sentido, buscamos notas de prensa sobre el supuesto dispositivo en la página de comunicaciones de Tesla, pero no encontramos nada o alguna mención al respecto.

También detectamos que muchos de los usuarios que venden esta noticia falsa, promocionan en sus comentarios o descripciones links de las falsas notas informativas donde montan la desinformación. Esta técnica, ya antes denunciada en este verificador, es catalogada como "click bait", que busca obtener vistas de un sitio web determinado sin importar que sea falso, conspirativo o que no tenga coherencia.

Conclusión

Elon Musk no se encuentra en un desarrollo de un teléfono móvil con Tesla, una de sus empresas de tecnología. El magnate sudafricano desmintió en reiteradas oportunidades que sus equipos de profesionales no tienen planeado lanzar un nuevo móvil al mercado, y que, incluso, no está en sus prioridades e intereses. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.