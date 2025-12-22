HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra para impulsar la fuerza naval de Estados Unidos: "Serán 100 veces más poderosos"

La incorporación de los nuevos acorazados espera reforzar el poderío militar de la Armada de EE. UU., que actualmente realiza operaciones en el Caribe contra el régimen de Nicolás Maduro.

Trump anuncia la construcción de dos acorazados para impulsar la fuerza naval de Estados Unidos.
Trump anuncia la construcción de dos acorazados para impulsar la fuerza naval de Estados Unidos. | Foto: composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló la construcción de una nueva categoría de buques de guerra que llevará su nombre. En una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, el republicano aseguró que los acorazados serán "los mejores del mundo".

El mandatario resaltó que los dos primeros barcos se construirán en aproximadamente dos años y medio. Además, afirmó que la categoría 'Trump Class USS Defiant' podría contar con 10 unidades en el corto plazo y que, al finalizar el proyecto, la fuerza naval norteamericana tendría entre 20 y 25 nuevos navíos.

EE. UU. tendrá nueva clase de acorazados que llevará el nombre de Trump

"Cada uno de ellos será el mayor buque de guerra en la historia de nuestro país", sostuvo el magnate. Asimismo, las futuras embarcaciones de Estados Unidos contarán con cañones y láseres, así como la capacidad para transportar armamento hipersónico y nuclear. Trump expresó su deseo de involucrarse de manera directa en la creación de los nuevos barcos, en especial en el diseño de los navíos. De hecho, se definió a sí mismo como una persona que está "muy orientada a la estética".

Asimismo, el presidente destacó que el anuncio estuvo dirigido a todos los países, pero hizo mención al gobierno de Pekín, el cual ha desarrollado la Armada del Ejército Popular de Liberación en los últimos años. "Nos llevamos muy bien con China", dijo. Por último, criticó el trabajo de las empresas actuales encargadas de la construcción de naves para la Marina. "No están haciendo un buen trabajo", expresó.

¿Cómo quedará la Armada de Estados Unidos con los nuevos acorazados?

La reciente orden emitida por la presidencia tiene como objetivo central priorizar una de las principales metas del gobierno de Trump: revitalizar la industria naval de Estados Unidos. La iniciativa busca ampliar la capacidad de construcción de buques militares en un contexto donde crece la inquietud por el rezago frente a competidores como China y las restricciones que enfrentan los astilleros nacionales.

El anuncio referente a la construcción de nuevos buques de guerra se produce una semana después de que el presidente ordenara la confiscación de todos los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela. Esta medida busca asfixiar a la denominada 'flota fantasma' y afectar la industria petrolera.

