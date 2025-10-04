HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Señor de los Milagros: plan de desvíos para el primer recorrido
Señor de los Milagros: plan de desvíos para el primer recorrido     Señor de los Milagros: plan de desvíos para el primer recorrido     Señor de los Milagros: plan de desvíos para el primer recorrido     
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     
Mundo

EE.UU: familia demanda a Tesla tras muerte de joven atrapada en un Cybertruck en llamas

Debido a un fallo en el sistema de cierre de las puertas, la joven no pudo salir de la camioneta Cybertruck que comenzó a arder tras un violento choque.

Las camionetas Cybertruck de Tesla son muy populares en Estados Unidos.
Las camionetas Cybertruck de Tesla son muy populares en Estados Unidos. | Foto: AFP

La familia de una adolescente que falleció en un accidente a bordo de un Tesla demandó a la compañía fabricante, propiedad de Elon Musk, por un supuesto problema en el sistema de cierre de las puertas.

Según la demanda, presentada ante un tribunal de California, la joven de 19 años quedó atrapada en el interior del auto en llamas tras chocar contra un árbol, ya que las puertas no podían abrirse ni desde dentro ni desde fuera.

PUEDES VER: Tesla propone dar remuneración para Elon Musk que podría superar el billón de dólares

lr.pe

"Su muerte era evitable. Si no hubiese sido tan difícil escapar del Cybertruck en llamas, estaría viva", declaró su padre en un comunicado que fue difundido por varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times.

El accidente ocurrió el 27 de noviembre de 2027. Cuatro jóvenes viajaban dentro de la camioneta Cybertruck, un vehículo con carrocería de acero inoxidable, cuyo diseño externo recuerda la forma de un vehículo militar.

Según las autoridades, el vehículo circulaba a gran velocidad al momento del accidente, y solo un pasajero fue rescatado con vida gracias a un testigo que logró sacarlo tras romper una de las ventana de la camioneta.

PUEDES VER: Así es el Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en EEUU: velocidad máxima de 206 km/h, piso de yate, ruedas de 20 pulgadas y más

lr.pe

En septiembre de 2025, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) abrió una investigación luego de que varios propietarios de modelos Y de Tesla señalaron un problema en la apertura y cierre de las puertas.

La agencia AFP intentó comunicarse con un representante de Tesla para obtener declaraciones sobre la denuncia; sin embargo, la empresa de Elon Musk todavía no ha respondido.

Notas relacionadas
Tesla propone dar remuneración para Elon Musk que podría superar el billón de dólares

Tesla propone dar remuneración para Elon Musk que podría superar el billón de dólares

LEER MÁS
Así es el Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en EEUU: velocidad máxima de 206 km/h, piso de yate, ruedas de 20 pulgadas y más

Así es el Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en EEUU: velocidad máxima de 206 km/h, piso de yate, ruedas de 20 pulgadas y más

LEER MÁS
Tesla, de Elon Musk, pagaría US$243 millones tras accidente que causó una muerte en EEUU: falló el sistema de piloto automático

Tesla, de Elon Musk, pagaría US$243 millones tras accidente que causó una muerte en EEUU: falló el sistema de piloto automático

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

LEER MÁS
Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

LEER MÁS
Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Mundo

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025