EE.UU: familia demanda a Tesla tras muerte de joven atrapada en un Cybertruck en llamas

Las camionetas Cybertruck de Tesla son muy populares en Estados Unidos. | Foto: AFP

La familia de una adolescente que falleció en un accidente a bordo de un Tesla demandó a la compañía fabricante, propiedad de Elon Musk, por un supuesto problema en el sistema de cierre de las puertas.

Según la demanda, presentada ante un tribunal de California, la joven de 19 años quedó atrapada en el interior del auto en llamas tras chocar contra un árbol, ya que las puertas no podían abrirse ni desde dentro ni desde fuera.

"Su muerte era evitable. Si no hubiese sido tan difícil escapar del Cybertruck en llamas, estaría viva", declaró su padre en un comunicado que fue difundido por varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times.

El accidente ocurrió el 27 de noviembre de 2027. Cuatro jóvenes viajaban dentro de la camioneta Cybertruck, un vehículo con carrocería de acero inoxidable, cuyo diseño externo recuerda la forma de un vehículo militar.

Según las autoridades, el vehículo circulaba a gran velocidad al momento del accidente, y solo un pasajero fue rescatado con vida gracias a un testigo que logró sacarlo tras romper una de las ventana de la camioneta.

En septiembre de 2025, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) abrió una investigación luego de que varios propietarios de modelos Y de Tesla señalaron un problema en la apertura y cierre de las puertas.

La agencia AFP intentó comunicarse con un representante de Tesla para obtener declaraciones sobre la denuncia; sin embargo, la empresa de Elon Musk todavía no ha respondido.