A pesar de su lejano origen, el arroz árabe se ha convertido en una receta tradicional en las navidades peruanas. | Foto: Gemini

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las mesas familiares suelen incluir guarniciones que acompañan carnes al horno y preparaciones tradicionales. Dentro de ese repertorio, el arroz árabe peruano se ha consolidado como una opción recurrente, tanto por su presentación como por la combinación de ingredientes que lo caracterizan.

Esta preparación parte de una base de arroz blanco y fideos tostados, a los que se suman frutos secos y un líquido oscuro que aporta color al grano. A lo largo del tiempo, la receta ha ido adaptándose a los insumos disponibles en el país, permitiendo distintas formas de cocción y ligeras variaciones sin alterar su estructura principal.

Ingredientes del arroz árabe peruano: qué se necesita para prepararlo en casa

Para preparar arroz árabe peruano en casa, se utilizan ingredientes de uso frecuente en la cocina local. A continuación, una lista referencial basada en preparaciones tradicionales:

Ingredientes principales

Arroz blanco, previamente lavado y escurrido

Fideos cabello de ángel, troceados

Pasas rubias

Pasas morenas

Pecanas picadas

Para el aderezo

Ajo molido

Mantequilla

Aceite vegetal

Sal al gusto

Líquido de cocción

Gaseosa oscura (cola)

Alternativa opcional: jarabe de chancaca con canela y clavo

Ingredientes opcionales según la versión

Sillao o salsa de soya

Tocino cortado en tiras pequeñas

Las cantidades pueden ajustarse según el número de porciones y el método de cocción elegido, ya sea en olla convencional u olla arrocera.

Paso a paso para preparar arroz árabe peruano en olla tradicional u olla arrocera

El procedimiento del arroz árabe peruano mantiene una secuencia similar en ambas formas de cocción. A continuación, el paso a paso organizado por etapas:

Preparación previa

Trocear los fideos cabello de ángel en segmentos pequeños.

Tostarlos en una sartén u olla sin aceite, a fuego bajo, moviendo constantemente hasta dorar.

Reservar los fideos tostados.

Hidratar las pasas en agua durante unos minutos, escurrir y secar.

Cocción en olla tradicional

Calentar el aceite junto con una parte de la mantequilla en una olla.

Agregar el ajo molido y dejar que dore ligeramente.

Incorporar el arroz y mezclar hasta que los granos se vean perlados.

Añadir los fideos tostados, las pasas, la sal y la gaseosa oscura.

Tapar la olla y cocinar a fuego bajo hasta que el arroz esté cocido.

Al finalizar, agregar el resto de la mantequilla y las pecanas picadas.

Dejar reposar unos minutos y luego granear con un tenedor.

Cocción en olla arrocera

Dorar los fideos y, de utilizarse, el tocino en una sartén aparte.

Encender la arrocera y añadir aceite y ajo molido.

Incorporar el arroz y remover hasta nacararlo.

Agregar los fideos, el tocino, la gaseosa oscura, el sillao y la sal.

Esperar a que concluya el ciclo de cocción.

Añadir las pasas y las pecanas, mezclar, tapar y dejar reposar antes de servir.

Consejos y variantes del arroz árabe peruano para la cena navideña

Algunos ajustes permiten adaptar la receta según preferencias o disponibilidad de insumos, manteniendo el orden de preparación.

Consejos útiles

Remojar las pasas ayuda a que queden más suaves al integrarse al arroz.

Tostar ligeramente las pecanas antes de picarlas intensifica su sabor.

Granear el arroz solo después del reposo evita que los granos se quiebren.

