HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Elecciones 2026 y delincuencia imparable | Sin Guion con Rosa María Palacios

Recetas

¿Cómo preparar arroz árabe peruano para compartir en tu cena esta Navidad? Conoce cómo hacer esta guarnición paso a paso

Durante las celebraciones navideñas, el arroz árabe peruano se ha vuelto un acompañante esencial en las mesas familiares, destacando por su sabor y presentación dentro de la gastronomía nacional.

A pesar de su lejano origen, el arroz árabe se ha convertido en una receta tradicional en las navidades peruanas.
A pesar de su lejano origen, el arroz árabe se ha convertido en una receta tradicional en las navidades peruanas. | Foto: Gemini

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las mesas familiares suelen incluir guarniciones que acompañan carnes al horno y preparaciones tradicionales. Dentro de ese repertorio, el arroz árabe peruano se ha consolidado como una opción recurrente, tanto por su presentación como por la combinación de ingredientes que lo caracterizan.

Esta preparación parte de una base de arroz blanco y fideos tostados, a los que se suman frutos secos y un líquido oscuro que aporta color al grano. A lo largo del tiempo, la receta ha ido adaptándose a los insumos disponibles en el país, permitiendo distintas formas de cocción y ligeras variaciones sin alterar su estructura principal.

PUEDES VER: ¿Cómo descongelar el pavo de forma rápida y segura? El método que recomiendan los expertos antes de Navidad

lr.pe

Ingredientes del arroz árabe peruano: qué se necesita para prepararlo en casa

Para preparar arroz árabe peruano en casa, se utilizan ingredientes de uso frecuente en la cocina local. A continuación, una lista referencial basada en preparaciones tradicionales:

Ingredientes principales

  • Arroz blanco, previamente lavado y escurrido
  • Fideos cabello de ángel, troceados
  • Pasas rubias
  • Pasas morenas
  • Pecanas picadas

Para el aderezo

  • Ajo molido
  • Mantequilla
  • Aceite vegetal
  • Sal al gusto

Líquido de cocción

  • Gaseosa oscura (cola)
  • Alternativa opcional: jarabe de chancaca con canela y clavo

Ingredientes opcionales según la versión

  • Sillao o salsa de soya
  • Tocino cortado en tiras pequeñas

Las cantidades pueden ajustarse según el número de porciones y el método de cocción elegido, ya sea en olla convencional u olla arrocera.

PUEDES VER: ¿Quieres saber cuáles son los ingredientes y cómo preparar una deliciosa ensalada de manzana?

lr.pe

Paso a paso para preparar arroz árabe peruano en olla tradicional u olla arrocera

El procedimiento del arroz árabe peruano mantiene una secuencia similar en ambas formas de cocción. A continuación, el paso a paso organizado por etapas:

Preparación previa

  • Trocear los fideos cabello de ángel en segmentos pequeños.
  • Tostarlos en una sartén u olla sin aceite, a fuego bajo, moviendo constantemente hasta dorar.
  • Reservar los fideos tostados.
  • Hidratar las pasas en agua durante unos minutos, escurrir y secar.

Cocción en olla tradicional

  • Calentar el aceite junto con una parte de la mantequilla en una olla.
  • Agregar el ajo molido y dejar que dore ligeramente.
  • Incorporar el arroz y mezclar hasta que los granos se vean perlados.
  • Añadir los fideos tostados, las pasas, la sal y la gaseosa oscura.
  • Tapar la olla y cocinar a fuego bajo hasta que el arroz esté cocido.
  • Al finalizar, agregar el resto de la mantequilla y las pecanas picadas.
  • Dejar reposar unos minutos y luego granear con un tenedor.

Cocción en olla arrocera

  • Dorar los fideos y, de utilizarse, el tocino en una sartén aparte.
  • Encender la arrocera y añadir aceite y ajo molido.
  • Incorporar el arroz y remover hasta nacararlo.
  • Agregar los fideos, el tocino, la gaseosa oscura, el sillao y la sal.
  • Esperar a que concluya el ciclo de cocción.
  • Añadir las pasas y las pecanas, mezclar, tapar y dejar reposar antes de servir.

Consejos y variantes del arroz árabe peruano para la cena navideña

Algunos ajustes permiten adaptar la receta según preferencias o disponibilidad de insumos, manteniendo el orden de preparación.

Consejos útiles

  • Remojar las pasas ayuda a que queden más suaves al integrarse al arroz.
  • Tostar ligeramente las pecanas antes de picarlas intensifica su sabor.
  • Granear el arroz solo después del reposo evita que los granos se quiebren.

Variantes registradas

  • Sustituir la gaseosa oscura por un jarabe de chancaca preparado con agua, canela y clavo.
  • Reemplazar las pecanas por almendras u otros frutos secos.
  • Incorporar sillao para reforzar el color del arroz en la cocción.
Notas relacionadas
¿Cómo preparar una deliciosa ensalada de manzana para que tu cena navideña 2025?

¿Cómo preparar una deliciosa ensalada de manzana para que tu cena navideña 2025?

LEER MÁS
Las películas de Navidad 2025 que debes ver en Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video

Las películas de Navidad 2025 que debes ver en Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video

LEER MÁS
Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Recetas

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Menú del día: Receta para preparar causa limeña de la forma más fácil y en casa

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025