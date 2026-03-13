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Ciencia

Investigación científica sugiere que los terremotos podrían ser la causa de la formación de pepitas de oro en la Tierra

La investigación científica describe un proceso en el cual la actividad sísmica produce altas concentraciones de oro mediante reacciones electroquímicas.

Este hallazgo proporciona una nueva perspectiva sobre la concentración de oro en vetas de cuarzo
Este hallazgo proporciona una nueva perspectiva sobre la concentración de oro en vetas de cuarzo | Foto: Fabre Mineral

La revista Nature Geoscience publicó un estudio titulado Gold nugget formation from earthquake-induced piezoelectricity in quartz, que descubrió que los terremotos pueden ser fundamentales en la formación de pepitas de oro, al activar propiedades eléctricas en cristales de cuarzo ubicados en la corteza terrestre.

La investigación, liderada por científicos de la Universidad de Monash, propone un mecanismo que ayuda a explicar cómo se originan grandes concentraciones de este metal, cuya formación no había sido completamente comprendida por los modelos tradicionales.

Durante la actividad sísmica, la presión ejercida sobre este silicato genera voltaje mediante piezoelectricidad, un fenómeno físico que produce cargas eléctricas cuando ciertos minerales se deforman. Este proceso desencadena reacciones electroquímicas capaces de convertir el oro disuelto en fluidos geológicos en partículas sólidas, que comienzan a adherirse a la superficie del componente geológico.

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Formación de las pepitas de oro

Para comprobar esta hipótesis, el equipo realizó experimentos de laboratorio en los que deformó cristales de cuarzo sumergidos en soluciones con el metal precioso. Los resultados confirmaron que la electricidad generada es suficiente para provocar la precipitación del elemento y favorecer la agregación de nanopartículas, que actúan como núcleos iniciales de crecimiento.

Los geólogos también observaron que, debido a su conductividad, los fragmentos áureos ya existentes facilitan la acumulación progresiva de nuevas capas, lo que permite que pequeños depósitos evolucionen hasta convertirse en pepitas de mayor tamaño con el paso del tiempo.

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El oro y el cuarzo: vínculo tectónico

Este mecanismo ofrece una explicación coherente sobre la frecuente asociación entre el oro y las vetas de cuarzo, especialmente en regiones con intensa actividad tectónica. Según los autores, los ciclos repetidos de presión generados por terremotos a lo largo de miles o millones de años pueden contribuir a la concentración gradual del metal.

El hallazgo no solo aporta una nueva perspectiva sobre la formación natural de los depósitos auríferos, sino que también podría ayudar a mejorar las estrategias de exploración minera, al identificar zonas.

Piezoelectricidad en la formación de pepitas de oro

La piezoelectricidad es un fenómeno físico que ocurre cuando ciertos materiales, como cristales de cuarzo, generan una carga eléctrica al ser sometidos a presión o deformación mecánica. Esta propiedad se debe a la estructura interna de estos materiales, donde los átomos están dispuestos de manera que permiten que se acumulen cargas eléctricas en ciertas áreas cuando se alteran.

Este fenómeno se utiliza en diversas aplicaciones tecnológicas, como en los sensores de presión y en los encendedores piezoeléctricos. En el contexto geológico, la piezoelectricidad puede ser responsable de la formación de oro en la corteza terrestre, ya que la presión ejercida por los terremotos sobre los cristales de cuarzo genera la electricidad necesaria para precipitar el oro disuelto en fluidos geológicos.

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