HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Rusia niega la preparación de una cumbre trilateral junto a Ucrania y Estados Unidos tras especulación de Zelenski

Mientras las negociaciones avanzan, el Kremlin también mantiene la disposición de Putin para dialogar con el presidente francés Macron, buscando posibles vías hacia la paz.

El asesor de política exterior del presidente Vladímir Putin, Yuri Ushakov, afirmó a la prensa que “nadie ha discutido seriamente esta iniciativa”. Foto: AFP
El asesor de política exterior del presidente Vladímir Putin, Yuri Ushakov, afirmó a la prensa que “nadie ha discutido seriamente esta iniciativa”. Foto: AFP

El Kremlin negó que se esté preparando una reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, en momentos en que diplomáticos mantienen conversaciones en Miami para explorar una salida al conflicto ucraniano, que se encamina a cumplir cinco años. Moscú descartó que exista una iniciativa concreta para un diálogo directo a tres bandas.

La desmentida respondió a declaraciones previas del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien aseguró que Washington había planteado un encuentro trilateral que habría significado el primer cara a cara entre Moscú y Kiev en seis meses. Desde Rusia, el asesor de política exterior del presidente Vladímir Putin, Yuri Ushakov, afirmó a la prensa que “nadie ha discutido seriamente esta iniciativa” y que, hasta donde sabe, no existe preparación alguna para ese formato, según reportaron agencias rusas.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Zelenski, sin embargo, se mostró escéptico sobre la eficacia de una eventual reunión y advirtió que no espera “nada nuevo” si no cambia la posición rusa. En ese contexto, instó a Estados Unidos a intensificar la presión sobre Moscú para forzar avances hacia el fin de la guerra, mientras continúan los contactos diplomáticos indirectos sin resultados concretos anunciados hasta ahora.

PUEDES VER: Israel aprueba 19 colonias más en Cisjordania bajo la excusa de evitar la creación de un "Estado palestino terrorista"

lr.pe

Rusia presente en las conversaciones en Miami

El enviado ruso Kirill Dmitriev llegó el sábado a Miami, donde delegaciones de Ucrania y países europeos mantienen reuniones desde el viernes en el marco de negociaciones impulsadas por Estados Unidos. El proceso es mediado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, en un nuevo intento por destrabar una salida política a la guerra iniciada por Rusia.

Desde Moscú, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov indicó que Dmitriev regresará a Rusia para presentar un informe y definir los próximos pasos del gobierno ruso. Ushakov también señaló ante la prensa que no ha tenido acceso a la versión actualizada del plan estadounidense, elaborado tras encuentros recientes entre Washington, representantes ucranianos y socios europeos.

Estados Unidos presentó su propuesta inicial para poner fin al conflicto hace más de un mes, pero el documento fue revisado luego de que Kiev y sus aliados lo consideraran excesivamente alineado con las exigencias del Kremlin. Aunque el contenido de la nueva versión no ha sido divulgado, Zelenski afirmó que el esquema contempla concesiones territoriales de Ucrania a cambio de garantías de seguridad por parte de Occidente, un punto que sigue generando tensiones dentro del bloque europeo.

Putin dispuesto a conversar con Macron

El Kremlin manifestó su rechazo a la presencia de aliados europeos de Kiev en la mesa, a los que considera un factor que dificulta avances hacia la paz. Aun así, Moscú dejó abierta una vía política paralela al confirmar la disposición de Putin a dialogar con su homólogo francés.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a la agencia estatal RIA Novosti que el presidente ruso está dispuesto a retomar contactos con Emmanuel Macron, quien ya había mantenido intercambios telefónicos con el líder ruso antes y durante los primeros meses de la invasión. Desde París, la presidencia francesa calificó esa señal como “bienvenida”, aunque sin confirmar una agenda inmediata.

Mientras persisten los gestos diplomáticos, la guerra continúa intensificándose sobre el terreno. Las fuerzas rusas controlan cerca del 19% del territorio ucraniano y han acelerado sus avances este año. Zelenski denunció que en la última semana Rusia lanzó unos 1.300 drones, casi 1.200 bombas guiadas y nueve misiles contra Ucrania, con la región de Odesa y el sur del país entre los más castigados.

Notas relacionadas
Rusia realiza nuevos bombardeos contra el puerto de Odesa en Ucrania: dejan al menos ocho muertos y 27 heridos

Rusia realiza nuevos bombardeos contra el puerto de Odesa en Ucrania: dejan al menos ocho muertos y 27 heridos

LEER MÁS
Rusia se une a las negociaciones que mantienen Estados Unidos y Ucrania para establecer un acuerdo de paz

Rusia se une a las negociaciones que mantienen Estados Unidos y Ucrania para establecer un acuerdo de paz

LEER MÁS
Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

LEER MÁS
¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Mundo

Perú fuera del top 10: este país de América Latina lidera el sueldo mínimo más alto en 2025

Bolivia declara alerta epidemiológica por virus A H3N2: "Es más contagiosa"

Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y criticas del Congreso

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025