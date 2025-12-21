El asesor de política exterior del presidente Vladímir Putin, Yuri Ushakov, afirmó a la prensa que “nadie ha discutido seriamente esta iniciativa”. Foto: AFP

El asesor de política exterior del presidente Vladímir Putin, Yuri Ushakov, afirmó a la prensa que “nadie ha discutido seriamente esta iniciativa”. Foto: AFP

El Kremlin negó que se esté preparando una reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, en momentos en que diplomáticos mantienen conversaciones en Miami para explorar una salida al conflicto ucraniano, que se encamina a cumplir cinco años. Moscú descartó que exista una iniciativa concreta para un diálogo directo a tres bandas.

La desmentida respondió a declaraciones previas del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien aseguró que Washington había planteado un encuentro trilateral que habría significado el primer cara a cara entre Moscú y Kiev en seis meses. Desde Rusia, el asesor de política exterior del presidente Vladímir Putin, Yuri Ushakov, afirmó a la prensa que “nadie ha discutido seriamente esta iniciativa” y que, hasta donde sabe, no existe preparación alguna para ese formato, según reportaron agencias rusas.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Zelenski, sin embargo, se mostró escéptico sobre la eficacia de una eventual reunión y advirtió que no espera “nada nuevo” si no cambia la posición rusa. En ese contexto, instó a Estados Unidos a intensificar la presión sobre Moscú para forzar avances hacia el fin de la guerra, mientras continúan los contactos diplomáticos indirectos sin resultados concretos anunciados hasta ahora.

Rusia presente en las conversaciones en Miami

El enviado ruso Kirill Dmitriev llegó el sábado a Miami, donde delegaciones de Ucrania y países europeos mantienen reuniones desde el viernes en el marco de negociaciones impulsadas por Estados Unidos. El proceso es mediado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, en un nuevo intento por destrabar una salida política a la guerra iniciada por Rusia.

Desde Moscú, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov indicó que Dmitriev regresará a Rusia para presentar un informe y definir los próximos pasos del gobierno ruso. Ushakov también señaló ante la prensa que no ha tenido acceso a la versión actualizada del plan estadounidense, elaborado tras encuentros recientes entre Washington, representantes ucranianos y socios europeos.

Estados Unidos presentó su propuesta inicial para poner fin al conflicto hace más de un mes, pero el documento fue revisado luego de que Kiev y sus aliados lo consideraran excesivamente alineado con las exigencias del Kremlin. Aunque el contenido de la nueva versión no ha sido divulgado, Zelenski afirmó que el esquema contempla concesiones territoriales de Ucrania a cambio de garantías de seguridad por parte de Occidente, un punto que sigue generando tensiones dentro del bloque europeo.

Putin dispuesto a conversar con Macron

El Kremlin manifestó su rechazo a la presencia de aliados europeos de Kiev en la mesa, a los que considera un factor que dificulta avances hacia la paz. Aun así, Moscú dejó abierta una vía política paralela al confirmar la disposición de Putin a dialogar con su homólogo francés.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a la agencia estatal RIA Novosti que el presidente ruso está dispuesto a retomar contactos con Emmanuel Macron, quien ya había mantenido intercambios telefónicos con el líder ruso antes y durante los primeros meses de la invasión. Desde París, la presidencia francesa calificó esa señal como “bienvenida”, aunque sin confirmar una agenda inmediata.

Mientras persisten los gestos diplomáticos, la guerra continúa intensificándose sobre el terreno. Las fuerzas rusas controlan cerca del 19% del territorio ucraniano y han acelerado sus avances este año. Zelenski denunció que en la última semana Rusia lanzó unos 1.300 drones, casi 1.200 bombas guiadas y nueve misiles contra Ucrania, con la región de Odesa y el sur del país entre los más castigados.