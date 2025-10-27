Este país sudamericano sorprende al ser el que más cerveza consume con 69,9 litros per cápita al año: no es Perú ni Argentina

Brasil es el país con mayor consumo individual de cerveza en Sudamérica. | Foto: composición LR/IOCA Group

Brasil es el país con mayor consumo individual de cerveza en Sudamérica. | Foto: composición LR/IOCA Group

Considerada la bebida alcohólica más consumida en el mundo, la cerveza se ha convertido en un símbolo de convivencia y tradición en diversas culturas. Por esa razón, a lo largo del tiempo, este popular licor ha trascendido generaciones y se ha adaptado a los gustos y costumbres de cada región.

Un reciente informe elaborado por la compañía japonesa Kirin Holdings reveló que Brasil es el país sudamericano con el mayor índice de consumo individual: 69,9 litros per cápita al año, lo que lo ubica por encima de otras naciones de la región, como Perú y Argentina.

República Checa es el país con mayor consumo individual de cerveza en el mundo. Foto: Visual Capitalist

Brasil y Panamá lideran la lista entre los países latinoamericanos con mayor porcentaje de consumo individual

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía Kirin Holdings, Brasil encabeza la lista de consumo individual de cerveza con un promedio de 69,9 litros por persona, lo que lo ubica en el puesto 21 a nivel mundial. Esta cifra lo sitúa por encima de otros países de la región y reafirma el arraigo cultural y la popularidad que la bebida tiene entre los brasileños. No obstante, en el ámbito latinoamericano, Panamá lidera el consumo, ya que cada persona bebe alrededor de 81 litros al año, lo que le permite ocupar la posición 13 en el ranking global.

Otro país que figura entre los mayores consumidores de cerveza es México, ya que registra un consumo promedio por persona de 79,8 litros, lo que lo ubica en el puesto 15 del ranking mundial.

Argentina lidera en el consumo de alcohol colectivo de Sudamérica

Por otro lado, aunque no lidera la lista de consumo individual en Sudamérica, Argentina supera al resto de países de la región, ya que encabeza el ranking colectivo con 8 litros de alcohol puro per cápita, por delante de Brasil y Perú.

1.- Argentina 8 litros

2.- Brasil 7,7 litros

3.- Perú 7,5 litros

4.- Chile 6,7 litros

5.- Paraguay 5,6 litros

6.- Uruguay 5,5 litros

7.- Colombia 4,9 litros

8.- Bolivia 4,1 litros

9.- Ecuador 3 litros

10.- Venezuela 3 litros

¿Qué país lidera el consumo mundial de cerveza?

República Checa destaca en la lista del consumo mundial de cerveza con un promedio de 152,1 litros por habitante, por encima de países europeos tradicionales como Alemania, Bélgica y Países Bajos. En segundo lugar aparece Austria, con 106,5 litros por persona, mientras que Lituania completa el podio con un promedio de 103,3 litros.