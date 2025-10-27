HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mundo

Este país sudamericano sorprende al ser el que más cerveza consume con 69,9 litros per cápita al año: no es Perú ni Argentina

Un estudio internacional de Kirin Holdings reveló que una inesperada nación de Sudamérica encabeza el ranking regional de consumo de cerveza por persona, desplazando a otros países con gran cultura cervecera.

Brasil es el país con mayor consumo individual de cerveza en Sudamérica.
Brasil es el país con mayor consumo individual de cerveza en Sudamérica. | Foto: composición LR/IOCA Group

Considerada la bebida alcohólica más consumida en el mundo, la cerveza se ha convertido en un símbolo de convivencia y tradición en diversas culturas. Por esa razón, a lo largo del tiempo, este popular licor ha trascendido generaciones y se ha adaptado a los gustos y costumbres de cada región.

Un reciente informe elaborado por la compañía japonesa Kirin Holdings reveló que Brasil es el país sudamericano con el mayor índice de consumo individual: 69,9 litros per cápita al año, lo que lo ubica por encima de otras naciones de la región, como Perú y Argentina.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
República Checa es el país con mayor consumo individual de cerveza en el mundo. Foto: Visual Capitalist

República Checa es el país con mayor consumo individual de cerveza en el mundo. Foto: Visual Capitalist

PUEDES VER: Esta es la bebida alcohólica de América Latina mejor calificada, según Taste Atlas: clave en épocas festivas

lr.pe

Brasil y Panamá lideran la lista entre los países latinoamericanos con mayor porcentaje de consumo individual

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía Kirin Holdings, Brasil encabeza la lista de consumo individual de cerveza con un promedio de 69,9 litros por persona, lo que lo ubica en el puesto 21 a nivel mundial. Esta cifra lo sitúa por encima de otros países de la región y reafirma el arraigo cultural y la popularidad que la bebida tiene entre los brasileños. No obstante, en el ámbito latinoamericano, Panamá lidera el consumo, ya que cada persona bebe alrededor de 81 litros al año, lo que le permite ocupar la posición 13 en el ranking global.

Otro país que figura entre los mayores consumidores de cerveza es México, ya que registra un consumo promedio por persona de 79,8 litros, lo que lo ubica en el puesto 15 del ranking mundial.

PUEDES VER: Backus amplía su portafolio con su primera cerveza saborizada y apunta a nuevos nichos de consumo

lr.pe

Argentina lidera en el consumo de alcohol colectivo de Sudamérica

Por otro lado, aunque no lidera la lista de consumo individual en Sudamérica, Argentina supera al resto de países de la región, ya que encabeza el ranking colectivo con 8 litros de alcohol puro per cápita, por delante de Brasil y Perú.

  • 1.- Argentina 8 litros
  • 2.- Brasil 7,7 litros
  • 3.- Perú 7,5 litros
  • 4.- Chile 6,7 litros
  • 5.- Paraguay 5,6 litros
  • 6.- Uruguay 5,5 litros
  • 7.- Colombia 4,9 litros
  • 8.- Bolivia 4,1 litros
  • 9.- Ecuador 3 litros
  • 10.- Venezuela 3 litros

¿Qué país lidera el consumo mundial de cerveza?

República Checa destaca en la lista del consumo mundial de cerveza con un promedio de 152,1 litros por habitante, por encima de países europeos tradicionales como Alemania, Bélgica y Países Bajos. En segundo lugar aparece Austria, con 106,5 litros por persona, mientras que Lituania completa el podio con un promedio de 103,3 litros.

Notas relacionadas
Alemania: cierra temporalmente la Fiesta de la Cerveza de Múnich por una amenaza de bomba

Alemania: cierra temporalmente la Fiesta de la Cerveza de Múnich por una amenaza de bomba

LEER MÁS
Mujer usa caja de cerveza como torta de cumpleaños y causa furor en redes: "Es que no le gustaba lo dulce"

Mujer usa caja de cerveza como torta de cumpleaños y causa furor en redes: "Es que no le gustaba lo dulce"

LEER MÁS
Día de la cerveza: ¿cuándo es y cuál es el motivo de esta celebración en el mundo?

Día de la cerveza: ¿cuándo es y cuál es el motivo de esta celebración en el mundo?

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025