HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Cine y series

Netflix confirma la secuela de ‘Las guerreras K-pop’, la película animada más vista de su historia

La película, que narra las aventuras de un grupo femenino de K-pop enfrentándose a monstruos mientras manejan sus vidas, tendrá segunda parte y será producida por los mismos miembros de la primera entrega.  

La primera entrega de 'Las guerreras K-pop' se estrenó en 2025. Foto: Netflix.
La primera entrega de 'Las guerreras K-pop' se estrenó en 2025. Foto: Netflix.

Netflix anunció el jueves 12 de marzo la producción de una secuela de 'K-Pop Demon Hunters', ampliando el universo de la película que se ha convertido en la más vista de la plataforma, con más de 230 millones de visualizaciones.

La directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria, destacó que con 'K-Pop Demon Hunters', los personajes Maggie y Chris no solo conquistaron al público, sino que también generaron una comunidad de seguidores a nivel global que trasciende barreras de idioma, generaciones y géneros.

“Estamos sumamente orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprenderá y deleitará a los seguidores”, declaró.  

PUEDES VER: Netflix estrena versión karaoke de 'Las guerreras K-pop': canta todas las canciones con las HUNTR/X y los Saja Boys

lr.pe

¿Qué se sabe de la posible fecha de estreno de ‘Las guerreras Kpop 2’?

La producción de la secuela de 'K-Pop Demon Hunters' aún no cuenta con una fecha de estreno confirmada. Sin embargo, se ha anunciado que Maggie Kang y Chris Appelhans continuarán al frente del proyecto, mientras que Sony Pictures Animation se encargará de la animación.

Este nuevo largometraje llega tras meses de especulaciones sobre la posibilidad de una continuación de la exitosa serie, que se ha posicionado como la más vista en la historia de la plataforma.

Appelhans expresó su entusiasmo al afirmar que “estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de la integración entre la música, la animación y la historia”, señaló.

PUEDES VER: Grammy 2026 para 'Golden': 'Las guerreras K-pop' consiguen el primer gramófono dorado para el K-pop

lr.pe

¿De qué trata la película ‘Las guerreras Kpop’?

La película que narra las aventuras de un grupo femenino de K-pop, quienes enfrentan monstruos mientras manejan sus vidas en el centro de atención, ha reafirmado el estatus del K-pop como un fenómeno cultural global que trasciende la música.

La canción 'Golden', interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X, alcanzó por primera vez más de 100 millones de reproducciones semanales a nivel mundial, según reportes de Billboard.

Notas relacionadas
'Un novio por suscripción’: reparto completo del kdrama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

'Un novio por suscripción’: reparto completo del kdrama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

LEER MÁS
One Piece live action temporada 2 en Netflix: fecha de estreno, reparto y todo lo que se sabe

One Piece live action temporada 2 en Netflix: fecha de estreno, reparto y todo lo que se sabe

LEER MÁS
'One piece' temporada 2: ¿tiene escena post crédito el live action de Netflix?

'One piece' temporada 2: ¿tiene escena post crédito el live action de Netflix?

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

LEER MÁS
'Good Boy', la rara película que adelantó el fenómeno 'therian', sobre un hombre que vive como un perro

'Good Boy', la rara película que adelantó el fenómeno 'therian', sobre un hombre que vive como un perro

LEER MÁS
‘Super Mario Galaxy: La Película’ confirma aparición de Yoshi: sorpresas y revelaciones en el nuevo tráiler

‘Super Mario Galaxy: La Película’ confirma aparición de Yoshi: sorpresas y revelaciones en el nuevo tráiler

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Netflix confirma la secuela de ‘Las guerreras K-pop’, la película animada más vista de su historia

Jair Bolsonaro ingresa a UCI por bronconeumonía bacteriana bilateral tras presentar fiebre y escalofríos

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

Cine y series

Un documental sobre la violencia y la represión contra los pobladores del Valle del Tambo en 2015: “Profundidad de campo” de Renzo Alva

Ricardo Bedoya: "Hay mucha gente que está haciendo cine y no necesariamente pasando por todas las instancias del Ministerio de Cultura"

Anuncian película de Carlos 'Kukín' Flores, leyenda del fútbol peruano considerado el "verdadero 10 de la calle"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente Balcázar no respondió al ser consultado sobre quién asume la responsabilidad por el asesinato de un chofer de bus

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José Luna anuncia censura contra ministro de Energía y Minas: asegura que no dará voto de confianza al gabinete

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025