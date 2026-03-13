Netflix confirma la secuela de ‘Las guerreras K-pop’, la película animada más vista de su historia

Netflix anunció el jueves 12 de marzo la producción de una secuela de 'K-Pop Demon Hunters', ampliando el universo de la película que se ha convertido en la más vista de la plataforma, con más de 230 millones de visualizaciones.

La directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria, destacó que con 'K-Pop Demon Hunters', los personajes Maggie y Chris no solo conquistaron al público, sino que también generaron una comunidad de seguidores a nivel global que trasciende barreras de idioma, generaciones y géneros.

“Estamos sumamente orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprenderá y deleitará a los seguidores”, declaró.

¿Qué se sabe de la posible fecha de estreno de ‘Las guerreras Kpop 2’?

La producción de la secuela de 'K-Pop Demon Hunters' aún no cuenta con una fecha de estreno confirmada. Sin embargo, se ha anunciado que Maggie Kang y Chris Appelhans continuarán al frente del proyecto, mientras que Sony Pictures Animation se encargará de la animación.

Este nuevo largometraje llega tras meses de especulaciones sobre la posibilidad de una continuación de la exitosa serie, que se ha posicionado como la más vista en la historia de la plataforma.

Appelhans expresó su entusiasmo al afirmar que “estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de la integración entre la música, la animación y la historia”, señaló.

¿De qué trata la película ‘Las guerreras Kpop’?

La película que narra las aventuras de un grupo femenino de K-pop, quienes enfrentan monstruos mientras manejan sus vidas en el centro de atención, ha reafirmado el estatus del K-pop como un fenómeno cultural global que trasciende la música.

La canción 'Golden', interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X, alcanzó por primera vez más de 100 millones de reproducciones semanales a nivel mundial, según reportes de Billboard.