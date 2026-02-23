Vladimir Cerrón deberá salir de la clandestinidad si quiere participar en el debate

El candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, solo podrá intervenir en el debate oficial de las Elecciones Generales 2026 si acude de forma presencial, según el formato aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en coordinación con las organizaciones políticas.

El reglamento descarta la participación virtual y también prohíbe que el candidato sea reemplazado por su fórmula vicepresidencial, lo que coloca al líder partidario ante la obligación de presentarse físicamente para que pueda exponer sus propuestas ante el electorado. Los debates se desarrollarán en seis fechas distribuidas entre la última semana de marzo y la primera de abril, con 12 candidatos por día. El orden de intervención se definirá por sorteo.

"Impedir a Perú Libre participar en el debate convocado por el JNE genera un precedente nefasto en la era de la democracia digital. El pueblo tiene el derecho a conocer nuestras propuestas" escribió Cerrón en sus redes sociales, quien permanece prófugo de la justicia por una orden de prisión preventiva en su contra por presunto lavado de activos y organización criminal.

Sin embargo, el sistema electoral descartó esa alternativa. La normativa aprobada por consenso entre organizaciones políticas solo reconoce la asistencia física del candidato presidencial como forma válida de participación. Esta condición se aplica de manera uniforme a todos los postulantes.

¿Cómo será el debate presidencial 2026?

El debate presidencial se desarrollará en dos jornadas. La primera se realizará los días 23, 24 y 25 de marzo, mientras que la segunda tendrá lugar el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. En cada jornada participarán 12 candidatos, organizados en cuatro grupos de tres integrantes.

La primera jornada abordará los temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como integridad pública y lucha contra la corrupción. En la segunda jornada se discutirán los ejes de empleo, desarrollo y emprendimiento, además de educación, innovación y tecnología.

La dinámica del encuentro se dividirá en cuatro bloques. En el primer bloque, los candidatos expondrán sus propuestas durante un minuto y luego participarán en un espacio de comentarios y preguntas con una duración de dos minutos y medio.

El segundo bloque incorporará la participación ciudadana mediante preguntas directas formuladas desde distintas regiones del país. Cada candidato contará con un minuto y treinta segundos para responder.

El tercer bloque estará dedicado a un eje temático considerado clave para el país. Cada participante dispondrá de un minuto para la exposición inicial y de dos minutos y medio para comentarios y preguntas.

El debate concluirá con un cuarto bloque en el que cada candidato tendrá un minuto para emitir su mensaje final dirigido a la ciudadanía.