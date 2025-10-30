HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo y albergó a miles de personas

Durante excavaciones en Kayseri, Turquía, arqueólogos descubrieron una estructura de 450 metros de longitud, oculto bajo un antiguo vertedero. Este hallazgo aclara la vida urbana en la Antigua Roma.

A pesar de ser utilizado como vertedero durante muchos años, la estructura se mantuvo en buen estado
A pesar de ser utilizado como vertedero durante muchos años, la estructura se mantuvo en buen estado | Foto: IA

Durante unas excavaciones en el corazón de la ciudad turca de Kayseri, un grupo de arqueólogos locales identificó los restos de un hipódromo romano oculto bajo un antiguo vertedero. El hallazgo, de aproximadamente dos mil años de antigüedad, según National Geographic Historia, corresponde a una monumental construcción de 450 metros de longitud, lo que lo convierte en uno de los mayores espacios públicos conocidos del Imperio Romano en Anatolia.

El sitio, ubicado bajo el popular mercado de Bitpazarı, permaneció enterrado durante décadas bajo capas de desechos y escombros. Su descubrimiento, producto de una investigación minuciosa, aporta nuevas claves sobre la vida urbana en la antigua Cesarea de Capadocia, la actual Kayseri, una de las principales ciudades del periodo imperial romano en la región.

lr.pe

Un hallazgo bajo el suelo de Kayseri revela un legado romano oculto durante siglos

Los trabajos arqueológicos, según la revista internacional especializada en historia, fueron impulsados por la Municipalidad Metropolitana de Kayseri, tras una serie de estudios preliminares que apuntaban a la existencia de estructuras antiguas en el área. Lo que inicialmente fue un mercado al aire libre, y antes un vertedero municipal activo entre 1950 y 1980, resultó esconder bajo su superficie una de las obras arquitectónicas más imponentes del mundo romano oriental.

Las mediciones realizadas por el equipo de arqueólogos determinaron que el recinto alcanzaba cerca de 450 metros de largo. Estas dimensiones lo sitúan entre los hipódromos más grandes hallados en la península de Anatolia, junto con los de Éfeso y Pérgamo. Los investigadores estiman que su construcción podría haberse llevado a cabo entre finales del siglo I a.C. y comienzos del siglo I d.C., posiblemente durante el reinado del monarca Arquelao Kristes, quien gobernó Capadocia bajo la supervisión de Roma.

Recreación de la estructura descubierta en Turquía: corresponde a un hipódromo de la Antigua Roma. Foto: Municipalidad Metropolitana de Kayseri/Wikimedia&nbsp;Commons - National Geographic Historia

Recreación de la estructura descubierta en Turquía: corresponde a un hipódromo de la Antigua Roma. Foto: Municipalidad Metropolitana de Kayseri/Wikimedia Commons - National Geographic Historia

lr.pe

El mapa de un filólogo del siglo XIX fue clave para localizar el antiguo hipódromo

El punto de partida de este descubrimiento fue el análisis de un antiguo mapa elaborado por el filólogo y paleógrafo griego Gregorios Bernardakis. En ese documento se mencionaba la existencia de una estructura identificada como “circo” en las inmediaciones del actual centro urbano de Kayseri. Los arqueólogos compararon el trazado histórico con imágenes aéreas modernas y detectaron una silueta ovalada bajo la superficie, típica de los hipódromos romanos.

Las investigaciones arqueogeofísicas posteriores confirmaron la presencia de cimientos subterráneos en esa zona. Los estudios revelaron que, a pesar de haber estado cubierto por hasta veinte metros de escombros durante el siglo XX, el contorno del edificio se conservó de forma notable. Los extremos curvos del hipódromo aún se reflejan en la topografía del parque Beştepeler, donde suaves elevaciones del terreno coinciden con la forma original de la pista de carreras.

Según los especialistas, la acumulación de desechos que cubrió el recinto funcionó inadvertidamente como una capa protectora que preservó las estructuras frente al crecimiento urbano y la erosión natural.

Mapa del paleógrafo griego Gregorios Bernardakis fue determinante para la ubicación y posterior descubrimiento de la antigua estructura romana. Foto: Municipalidad Metropolitana de Kayseri - National Geographic Historia

Mapa del paleógrafo griego Gregorios Bernardakis fue determinante para la ubicación y posterior descubrimiento de la antigua estructura romana. Foto: Municipalidad Metropolitana de Kayseri - National Geographic Historia

lr.pe

La protección del sitio garantiza nuevas investigaciones en el corazón de Anatolia

Tras meses de análisis y documentación, la Junta de Preservación del Patrimonio Cultural de Kayseri declaró oficialmente el área como yacimiento arqueológico de tercer grado el 25 de septiembre de 2025. Este estatus otorga protección legal a los restos y permite continuar las investigaciones sin interferir en la actividad comercial del mercado que actualmente funciona sobre el sitio.

El equipo de expertos planea utilizar métodos de exploración no invasivos, como estudios geofísicos y monitoreo estructural, para obtener una visión completa del recinto sin alterar el entorno urbano. Además de aportar datos sobre la arquitectura y los materiales de construcción, se espera que la investigación proporcione información sobre la organización social y cultural de Cesarea durante el periodo romano.

