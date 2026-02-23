Jefa de la diplomacia de UE propondrá levantar sanciones contra presidenta interina de Venezuela

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, anunció este lunes que propondrá a los 27 Estados miembros excluir a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, del régimen de sanciones comunitario. La medida, impulsada por España, deberá ser aprobada por unanimidad en el Consejo.

El planteamiento surge en un contexto de acercamiento diplomático con Caracas, luego de la liberación de ciudadanos europeos y la aprobación de una amnistía. Según Kallas, esos movimientos abren un escenario que justifica revisar la actual política restrictiva del bloque.

España formaliza la solicitud

El ministro José Manuel Albares adelantó su intención de activar el procedimiento. A su llegada a la reunión en la capital belga declaró: “Voy a solicitar que se inicie el proceso para retirar las sanciones individuales a Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada. Porque si el actual Gobierno de Venezuela en esta nueva etapa está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la Unión Europea tiene que mandar una señal clara”.

El canciller enmarcó la propuesta en la necesidad de mantener interlocución política. “La Unión Europea no puede quedarse fuera de ese diálogo que, por supuesto, Estados Unidos, pero también España, están impulsando”, afirmó, y pidió sostener “una interlocución política a la altura”.

Decisión sujeta a consenso

La eventual modificación requiere respaldo total de los países integrantes. Aunque no se fijaron fechas, fuentes diplomáticas estiman que el debate podría resolverse en las próximas semanas si no se presentan objeciones.

Albares sostuvo que las medidas restrictivas son instrumentos orientados a facilitar cambios y consideró incoherente que la actual mandataria mantenga penalidades impuestas cuando ocupaba la Vicepresidencia, dado que el bloque rara vez aplica ese tipo de decisiones contra jefes de Estado o titulares de Exteriores.

Próximos pasos en el Consejo

La iniciativa será evaluada en el marco de la política exterior común. De prosperar, marcaría un ajuste en la posición europea frente a Venezuela y enviaría un mensaje político en medio del proceso de diálogo.