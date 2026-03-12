Elecciones Generales entran en su fase decisiva: Mininter y Onpe refuerzan seguridad electoral

Titulares del Ministerio del Interior y del ONPE ya ven la estrategia de seguridad para las Elecciones 2026.

A un mes de las elecciones generales para presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino, la seguridad del proceso democrático se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Estado.

La presencia de organizaciones criminales, los riesgos en el traslado del material electoral y las eventuales amenazas contra candidatos han llevado al Ministerio del Interior a coordinar acciones para reforzar su estrategia de prevención y control en todo el territorio.

En ese sentido, el ministro del Interior, Hugo Begazo, sostuvo una reunión de trabajo con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Fuentes del Mininter revelaron que ya se viene trabajando un plan de despliegue de la fuerza pública, las acciones de inteligencia e investigación y el papel clave de la denuncia ciudadana para garantizar que los electores puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad y transparencia.

Pero, ¿qué garantías de seguridad se le dará a la ciudadanía para que vaya a votar con tranquilidad?

La ciudadanía puede tener la tranquilidad de que la Policía Nacional y las fuerzas armadas van a estar presente en cada puesto de votación del país, acompañando a los electores y velando porque el proceso se desarrolle sin hechos ilegales. Nuestro compromiso es garantizar que las personas puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y segura, manifiesta Begazo.

Y agrega: La presencia policial no será únicamente el día de las elecciones, sino que hace parte de un despliegue anticipado que busca prevenir cualquier alteración del orden público, proteger a los ciudadanos y asegurar que el certamen electoral se lleve a cabo con normalidad.

Durante el encuentro, entre Begazo y Corvetto el titular del Interior reafirmó la disposición del sector y de la Policía Nacional para brindar seguridad durante el despliegue y repliegue del material electoral, así como en los locales de votación en todo el país, en coordinación con las autoridades del sistema electoral.

“Tiene toda la predisposición del sector Interior y de la PNP para colaborar al 100 % y que este proceso electoral se desarrolle con toda normalidad, brindando seguridad a la ONPE y resguardando el material electoral”, señaló Begazo.

Asimismo, destacó el trabajo que realiza la ONPE en la organización de los comicios y reiteró el compromiso del Gobierno para fortalecer la coordinación interinstitucional que permita el desarrollo ordenado del proceso electoral.

“Es una visita de trabajo y de saludo en nombre del presidente de la República, que está muy comprometido con las tareas vinculadas al proceso electoral del 2026. Sabemos la complejidad del trabajo de la ONPE y venimos a reforzar el nivel de coordinación con el sector Interior y con la Policía Nacional”, añadió.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, agradeció la disposición del Ministerio del Interior y el apoyo de la Policía Nacional, así como de las Fuerzas Armadas, para asegurar el normal desarrollo del proceso electoral.

“La Policía Nacional es fundamental. Nos brinda seguridad en nuestras oficinas, en el despliegue y repliegue del material electoral, y en la seguridad perimetral y dentro de los locales de votación. Sería imposible realizar la elección sin la Policía Nacional y sin las Fuerzas Armadas”, señaló.

Fuentes policiales relevaron a La República que dentro de la estrategia que se implementará, hay varios lineamientos. El primero tiene que ver con la articulación interinstitucional y la seguridad a todos los candidatos y eventos de proselitismo político. El segundo es la lucha frontal contra los delitos electorales, para lo cual ya hay lineamientos definidos.

El tercero es el trabajo de inteligencia e investigación criminal en coordinación con la Fiscalía, la PNP y las FFAA. El cuarto es la capacitación de nuestros policías. Y el quinto es el desarrollo tecnológico que se va a implementar para los comicios electorales.