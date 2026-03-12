Cámara de Diputados de México rechaza la reforma electoral que impulsó Claudia Sheinbaum para recortar el financiamiento público

Los diputados mexicanos argumentaron que el proyecto de Claudia Sheinbaum afectaría la pluralidad del Congreso. | Composición LR

La presidenta Claudia Sheinbaum sufrió la primera gran derrota legislativa desde que llegó al poder en octubre de 2024. Con 234 votos en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados de México rechazó la reforma electoral que impulsó la mandataria.

Entre otros objetivos, la propuesta buscaba recortar el financiamiento público de los partidos políticos y reducir el número de escaños en el Senado. "Al no alcanzarse la mayoría calificada, se desecha el proyecto enviado por la jefa de Estado", expresó Kenia López, titular de la Cámara Baja, tras la votación.

Desacuerdo político

El Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) fueron algunos de los bloques que decidieron no respaldar la medida de Sheinbaum. Argumentaron que la iniciativa debilitaría la democracia al concentrar el poder en el partido gobernante, perjudicaría a las organizaciones políticas de menor tamaño y afectaría la pluralidad del Congreso. El proyecto requería al menos 334 votos de 500 posibles, pero solo obtuvo 259 a favor.

En ese sentido, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, aseguró que las reformas electorales de 1977 y 1996 crearon un sistema que permitió a las minorías políticas acceder al poder. "Desde 2018, hemos acompañado prácticamente todas las reformas en el compromiso que asumimos con Andrés Manuel López Obrador: no iríamos a una nueva Constitución, sino que recuperaríamos la de 1917. En esas estamos, por eso ahora decidimos no acompañar", apostilló.

Por su parte, el líder del PVEM, Carlos Puente, aseveró que votaron en contra por diferencias parciales, sin proporcionar más detalles. "Creemos en la doctora Sheinbaum como la mejor opción para conducir los destinos del país. Vamos a seguir apoyando a nuestra presidenta hasta el final", remarcó.

¿Qué proponía la jefa de Estado?

Además de reducir en un 25% el financiamiento público a los partidos políticos, recortar el número de escaños en el Senado a 96 y disminuir la cantidad de funcionarios municipales, la reforma de Sheinbaum buscaba limitar el tiempo de propaganda electoral en radio, televisión y otros medios.

También se proponía modificar el modo de elección de los senadores y diputados plurinominales. Asimismo, se otorgaría mayor fiscalización a los partidos políticos y se prohibirían las aportaciones en efectivo.

Por último, se incluirían medidas contra el nepotismo, como la prohibición de que los familiares directos hereden o se postulen inmediatamente para el cargo de un pariente saliente, y se impondría la restricción de la reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.