PJ condena a 20 años de prisión a tres terroristas del círculo de confianza del camarada José

El Poder Judicial sentenció a 20 años de prisión efectiva a tres miembros del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) al mando de Víctor Quispe Palomino, el sanguinario camarada José.

Se logró esta condena luego de que la fiscal Eneida Aguilar Solórzano, de la Fiscalía Supraprovincial Especializado en Derechos Humanos y Terrorismo de Huánuco, pudiera sustentar, con hechos probados, que Cristian Barrera, Alejandro Torpoco e Isaías Ames integraron esa facción de Sendero Luminoso que se ha aliado hoy con el narcotráfico.

Pero no solo es eso. La fiscal demostró también que, entre el 2021 y el 2024, los detenidos formaban parte del círculo de confianza del camarada José y la camarada Vilma, Florabel Vargas Figueroa, para concretar acciones terroristas en el Vraem.

De acuerdo con la investigación fiscal, a Cristian Barrera, Alejandro Torpoco e Isaías Ames se les encontró, en flagrancia, armas de fuego y evidencias que permitieron el avance del caso junto con pericias y colaboraciones de la Policía Nacional, para conseguir la condena por el delito de afiliación al terrorismo.

Los ahora sentenciados tenían la condición de cuadros nativos del Militarizado Partido Comunista del Perú y su rol consistía en hacer reglaje a sus excamaradas que habían escapado y que colaboraban con las fuerzas del orden.

En su poder se hallaron folletos donde llamaban “soplones de los ineptos militares”, “perros traidores” y “excrementos de perro” a los exmiembros del Militarizado Partido Comunista del Perú que apoyaban a los militares y policías.

