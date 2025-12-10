Claudia Sheinbaum anunció que siguen las negociaciones por el Tratado de Aguas de 1944. Foto: Captura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno continúa las negociaciones con Estados Unidos para la entrega de agua a dicho país. La mandataria “confía” en alcanzar un acuerdo ante la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 5% por el incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

"Estamos buscando cumplir con el tratado sin afectar el consumo de agua y con todos los gobernadores para evitar un conflicto entre nosotros. Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo", dijo la presidenta en su conferencia mañanera.

Sheinbaum informó que el día de ayer ocurrió la primera reunión, entre funcionarios de ambos países, en el que las autoridades mexicanas entregaron una primera propuesta que fue rechazada por el gobierno estadounidense, por lo tanto, México hizo otra propuesta y se prevé otra reunión este día.

El tratado de aguas entre México y EE. UU.

Trump amenazó el lunes con imponer un arancel del 5% a México si no libera antes del 31 de diciembre los 246.6 millones de metros cúbicos de agua pendientes indicado en el Tratado de Aguas, un acuerdo que desde 1944 regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

El presidente estadounidense señaló que México aún debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos 5 años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores y ganaderos estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

Según el tratado, EE. UU debe enviar 1,850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2,185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de 5 años.