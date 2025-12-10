HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Claudia Sheimbaun anuncia que siguen las negociaciones de entrega de agua a EE. UU. tras la advertencia de aranceles

Estados Unidos rechazó la primera propuesta del gobierno mexicano. La presidenta aseguró que evitarán un conflicto interno por este recurso.

Claudia Sheinbaum anunció que siguen las negociaciones por el Tratado de Aguas de 1944. Foto: Captura
Claudia Sheinbaum anunció que siguen las negociaciones por el Tratado de Aguas de 1944. Foto: Captura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno continúa las negociaciones con Estados Unidos para la entrega de agua a dicho país. La mandataria “confía” en alcanzar un acuerdo ante la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 5% por el incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

"Estamos buscando cumplir con el tratado sin afectar el consumo de agua y con todos los gobernadores para evitar un conflicto entre nosotros. Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo", dijo la presidenta en su conferencia mañanera.

TE RECOMENDAMOS

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Sheinbaum informó que el día de ayer ocurrió la primera reunión, entre funcionarios de ambos países, en el que las autoridades mexicanas entregaron una primera propuesta que fue rechazada por el gobierno estadounidense, por lo tanto, México hizo otra propuesta y se prevé otra reunión este día.

PUEDES VER: María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

lr.pe

El tratado de aguas entre México y EE. UU.

Trump amenazó el lunes con imponer un arancel del 5% a México si no libera antes del 31 de diciembre los 246.6 millones de metros cúbicos de agua pendientes indicado en el Tratado de Aguas, un acuerdo que desde 1944 regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

El presidente estadounidense señaló que México aún debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos 5 años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores y ganaderos estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

Según el tratado, EE. UU debe enviar 1,850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2,185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de 5 años.

Notas relacionadas
Tailandia escala el conflicto contra Camboya por mar, cielo y tierra: más de 500.000 personas evacuan

Tailandia escala el conflicto contra Camboya por mar, cielo y tierra: más de 500.000 personas evacuan

LEER MÁS
Avioneta se estrelló contra un auto en Estados Unidos durante aterrizaje de emergencia: solo se reportó heridos

Avioneta se estrelló contra un auto en Estados Unidos durante aterrizaje de emergencia: solo se reportó heridos

LEER MÁS
Trump asegura que Maduro tiene "los días contados" mientras su gobierno prepara plan ante su eventual caída en Venezuela

Trump asegura que Maduro tiene "los días contados" mientras su gobierno prepara plan ante su eventual caída en Venezuela

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS
Avioneta se estrelló contra un auto en Estados Unidos durante aterrizaje de emergencia en medio de autopista

Avioneta se estrelló contra un auto en Estados Unidos durante aterrizaje de emergencia en medio de autopista

LEER MÁS
El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México

El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México

LEER MÁS
Estas son las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

Estas son las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Mundo

Terremoto de magnitud 7,6 se registra en la costa de Japón, según USGS: horas después se levantó la alerta de tsunami

China advierte que no aceptará "interferencia externa" en Taiwán ante nueva estrategia de Trump: "La línea roja que no se debe cruzar"

El escudo protector de Chernóbil ya no puede bloquear la radiación tras un ataque con drones en Ucrania, alerta la ONU

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025