Argentina busca el ingreso de divisas con la rebaja impuestos a exportaciones de soja y cereales

El Gobierno argentino anunció una reducción en los impuestos a la exportación de soja, cereales y otros productos agrícolas con el fin de incrementar la entrada de divisas al país. La medida fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que la rebaja busca incentivar la venta externa y fortalecer las reservas en un momento en que Argentina necesita dólares para cumplir compromisos de deuda previstos para enero.

La decisión implica bajar las retenciones a la soja del 26% al 24%, mientras que los subproductos de la oleaginosa pasarán del 24,5% al 22,5%. La soja es el principal cultivo del país y uno de los motores de exportación que ubica a Argentina entre los mayores productores de alimentos a nivel mundial. Con mejores márgenes para los agricultores, el Gobierno espera que se aceleren las liquidaciones del sector.

La reducción impositiva también alcanza al trigo y la cebada, cuyos gravámenes pasarán del 9,5% al 7,5%, así como al maíz y el sorgo (del 9,5% al 8,5%) y al girasol (del 5,5% al 4,5%). Esta rebaja forma parte de la estrategia oficial para estimular las exportaciones y reforzar la recaudación estatal mediante un mayor volumen comercializado en los próximos meses.

Milei necesita mejorar el ingreso de divisas

El Gobierno de Javier Milei enfrenta una fuerte presión por reforzar las reservas del Banco Central, un punto crítico de su plan económico que ya generó advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En abril, Argentina firmó con el organismo un acuerdo crediticio por 20.000 millones de dólares, y desde entonces el FMI ha señalado la necesidad de contar con mayores divisas para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos. En ese contexto, la administración libertaria volvió a recurrir a instrumentos para acelerar la entrada de dólares al país.

Como parte de esa estrategia, el Ejecutivo anunció que este miércoles realizará una licitación de un bono denominado en dólares, lo que marcará el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda desde 2018. A ello se suma la confirmación del ministro de Economía de que se negocia un préstamo con entidades bancarias por unos 7.000 millones de dólares, con el objetivo de sumar financiamiento de corto plazo y asegurar la capacidad de pago.

Vencimiento de la deuda

La urgencia se explica en un vencimiento de deuda previsto para enero próximo por alrededor de 4.000 millones de dólares, cifra que el Gobierno necesita cubrir sin profundizar la inestabilidad cambiaria.

Cabe recordar que en julio pasado ya se había apelado a una reducción de impuestos a la exportación de soja y cereales para mejorar el ingreso de divisas, una medida que ahora vuelve a utilizarse como parte del paquete oficial para enfrentar la falta de dólares y sostener el programa económico.