Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Mundo

Captan a prófugo y exfuncionario de Petro, Carlos Ramón González, en evento organizado por cancillería colombiana en Nicaragua

Para la fiscalía de Colombia, González es clave en la red de corrupción dentro de la UNGRD, que desvió recursos públicos para intereses políticos.

Carlos Ramón González, exjefe de inteligencia del gobierno de Gustavo Petro, fue grabado en una fiesta diplomática organizada por Colombia en Nicaragua.
Carlos Ramón González, exjefe de inteligencia del gobierno de Gustavo Petro, fue grabado en una fiesta diplomática organizada por Colombia en Nicaragua. | Presidencia de la República de Colombia

Carlos Ramón González, prófugo y exjefe de inteligencia y director del Departamento Administrativo de la Presidencia en el Gobierno de Gustavo Petro, fue grabado mientras participaba en una fiesta promovida por la Cancillería de Colombia en Nicaragua. En el video difundido por W Radio, se observa a uno de los principales señalados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bailando en Teatro Nacional Rubén Darío.

Las imágenes generaron una fuerte reacción política en Colombia, al producirse en medio del avance de las investigaciones por el desvío de recursos públicos de la UNGRD, un caso que salpica a exministros, congresistas y altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, con quien González mantuvo una estrecha relación política y personal durante años.

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Estados Unidos declara "terrorista" al Clan del Golfo, el cartel del narcotráfico más grande de Colombia

lr.pe

El rol de González en la trama de corrupción

La Fiscalía colombiana señala a Carlos Ramón González como una figura clave en la red de corrupción que operó dentro de la UNGRD, destinada a desviar recursos para asegurar apoyos políticos en el Congreso. Según el ente acusador, González habría instruido al entonces director de la entidad, Olmedo López, a inflar los costos de un contrato y usar ese dinero para entregar 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, hoy detenidos y procesados.

En el marco de este escándalo, la Fiscalía solicitó recientemente detención domiciliaria para los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior. González enfrenta cargos por cohecho y peculado, y sobre él pesa una orden de captura internacional emitida por Interpol, luego de que un tribunal de Bogotá ordenara su ingreso en prisión.

PUEDES VER: Nicaragua: Daniel Ortega dice que EE.UU. quiere robarle el petróleo a Venezuela con despliegue naval

lr.pe

Asilo en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega concedió asilo político a Carlos Ramón González en agosto, días después de que Colombia solicitara su extradición. Su captura por parte de Interpol es considerada improbable debido a la negativa de Nicaragua a cooperar, país señalado como refugio de políticos y exfuncionarios acusados de corrupción.

Investigaciones periodísticas revelaron que González residió durante meses en la casa del entonces embajador de Colombia en Nicaragua, hoy senador oficialista León Fredy Muñoz, y que la embajada colombiana gestionó su permanencia legal en el país. Antiguo militante del M-19 y dirigente de la Alianza Verde, González fue una pieza clave en la llegada de Gustavo Petro al poder, lo que añade un fuerte componente político a un caso que sigue sacudiendo al Gobierno colombiano.

