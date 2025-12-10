HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump advierte que EE. UU. atacará objetivos terrestres en plena tensión con Venezuela: “Es más fácil por tierra”

El presidente estadounidense ya había advertido que cualquier país que trafique drogas hacia EE. UU. será blanco de ataques.

Donald Trump advierte ataques en el Caribe. Foto: AFP
Donald Trump advierte ataques en el Caribe. Foto: AFP

Donald Trump afirmó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzarán a atacar objetivos terrestres en Latinoamérica bajo el pretexto de combatir los cárteles de droga en el Caribe. El mandatario hizo la advertencia durante un mitin en Pensilvania, mientras continúan los bombardeos contra embarcaciones en aguas cercanas a Venezuela.

"Ahora lo haremos en tierra. Porque es mucho más fácil", dijo en su discurso. "Les está resultando muy difícil conseguir gente que quiera tripular esas embarcaciones. Nadie quiere salir a pescar ya, tampoco. Creo que hemos destruido el mercado de botes", agregó.

PUEDES VER: María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

lr.pe

EE. UU. se prepara para todos los escenarios

Una fuente familiarizada con la planificación estratégica indicó a CNN que la administración de Trump considera una obligación institucional prepararse para cualquier posible desenlace en Venezuela, especialmente dada la fragilidad política y económica del país.

"Es responsabilidad del gobierno estadounidense estar listo para todos los escenarios que puedan presentarse en el mundo", afirmó esta fuente, quien añadió que el trabajo de planificación no implica necesariamente una acción inmediata, sino prevención ante posibles crisis humanitarias y de gobernabilidad.

La misma explicó que los planes están bajo supervisión directa del Consejo de Seguridad Nacional, liderado por Stephen Miller, en coordinación con el secretario de Estado y asesor interino de seguridad nacional, Marco Rubio, quienes han encabezado las conversaciones internas sobre Venezuela en los últimos meses.

PUEDES VER: Estas son las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

lr.pe

EE. UU. atacará a quienes trafiquen droga

A inicios de diciembre, el presidente estadounidense también advirtió que cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques” e hizo una mención directa a Colombia, a la que vincula por la fabricación de cocaína y otros estupefacientes. Esta declaración la ofreció durante una reunión con su gabinete, donde fue consultado por la prensa sobre la posibilidad de llevar a cabo operaciones terrestres contra narcotraficantes.

“Si entran por un país determinado, cualquier país... Si creemos que están construyendo fábricas para producir ya sea fentanilo o cocaína… He oído que Colombia está fabricando cocaína... cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está sujeto a ser atacado”, advirtió Trump.

Tras consultarle sobre si las acciones no se limitarían solo a Venezuela, respondió: “No, no solo Venezuela”. El presidente señaló de que ese país: "Ha sido muy malo. Han enviado asesinos a nuestro país. Vaciaron las cárceles en nuestro país".

