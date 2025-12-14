HOYSuscripcion LR Focus

Gavin Newsom critica fuertemente a Trump por su manera de expresarse en público: “Es repugnante”

El gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionó el comportamiento de Trump, tras realizar expresiones inapropiadas contra una periodista y un funcionario.

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó fuertemente a Donald Trump.
El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó fuertemente a Donald Trump. | Composición LR

El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su preocupación por el lenguaje usado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que podría generar un impacto negativo en el comportamiento de los niños. Estas declaraciones surgieron tras la difusión de diversos videos en los que el mandatario republicano emplea expresiones ofensivas al referirse a una periodista y a un gobernador del Partido Demócrata.

Newsom compartió en su cuenta oficial de X un fragmento de una entrevista concedida al diario The New York Times, donde criticó el actual clima político y cultural que se vive en el país norteamericano. “Este es su modelo a seguir. Un tipo que llama a alguien retrasado, un tipo que llama a alguien cerdita. Este es nuestro modelo a seguir, el presidente de Estados Unidos”, sostuvo. Asimismo, calificó como “repugnante” este tipo de comportamiento.

"Estamos polarizados", asegura Newsom

En su mensaje en X, el gobernador de California advirtió que Estados Unidos atraviesa una etapa marcada por un profundo desgaste emocional y social. “Estamos polarizados, estamos traumatizados, estamos exhaustos”, subrayó.

También dijo que le resulta difícil imaginar “otros tres años en estas condiciones” y expresó su preocupación por el impacto que el estilo comunicacional de Trump podría tener en las generaciones más jóvenes.

En esa línea, indicó que la salud mental de la juventud ya se ve comprometida por la presión de las redes sociales y diversos factores externos, por lo que la actitud de una figura pública tan influyente solo intensifica esa problemática.

Los polémicos comentarios de Trump

La reacción de Newsom se originó a raíz de un episodio ocurrido hace unas semanas, cuando el presidente protagonizó un tenso intercambio con Catherine Lucey, periodista de Bloomberg. De acuerdo con el reporte del medio DW, el hecho tuvo lugar a bordo del avión presidencial, luego de que la comunicadora preguntara sobre la desclasificación de documentos relacionados con el caso del financista Jeffrey Epstein.

Frente a la insistencia de la reportera, el mandatario respondió de forma despectiva: “Silencio. Silencio, cerdita”, mientras la señalaba con el dedo. Este comportamiento generó una ola de críticas por parte de distintos sectores. Tras este hecho, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió al presidente al asegurar que su estilo se caracteriza por ser “franco y honesto”.

Asimismo, reiteró que el jefe de Estado suele acusar a los medios de comunicación de propagar “noticias falsas” cuando, a su juicio, distorsionan la información sobre su gestión. También indicó que la prensa acreditada en la Casa Blanca tiene actualmente un nivel de acceso sin precedentes.

La crítica contra Tim Walz

Además del incidente con la periodista Lucey, Trump estuvo nuevamente en el centro de la polémica tras lanzar declaraciones ofensivas contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, a quien describió como “seriamente retrasado”. No era la primera vez que utilizaba esa expresión, ya que anteriormente la había empleado en una publicación referida con temas migratorios.

Según reportó el 'New York Post', Trump reiteró su postura al regresar a Washington D.C., luego de pasar el feriado de Acción de Gracias en su residencia de Mar-a-Lago. “Creo que hay algo que no está bien con él. Sin duda”, expresó en declaraciones a la prensa.

El mandatario criticó las medidas migratorias implementadas en Minnesota bajo la gestión de Walz. “Las bandas somalíes recorren las calles en busca de ‘presas’ mientras nuestra maravillosa gente permanece encerrada en sus apartamentos y casas con la esperanza de que los dejen en paz”, escribió en sus redes sociales.

