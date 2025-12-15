HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Retoman la búsqueda del tirador que mató a 2 personas e hirió a 9 en la Universidad de Brown en Estados Unidos

Las autoridades de Estados Unidos reanudan la búsqueda del tirador tras liberar a un detenido sin pruebas suficientes.

Policía reanuda búsqueda del tirador tras tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos muertos.
Policía reanuda búsqueda del tirador tras tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos muertos. | AFP

Las autoridades estadounidenses retomaron el lunes la búsqueda del tirador que mató a dos personas el sábado en la prestigiosa Universidad de Brown, luego de que anunciaran que liberarían a un hombre que había sido detenido en relación al ataque.

El tiroteo, que también dejó nueve heridos, ocurrió el sábado en un edificio donde se estaban realizando exámenes en el campus de la universidad en Providence, estado de Rhode Island.

Un hombre armado con un rifle irrumpió y abrió fuego antes de darse a la fuga.

La noticia de que había un detenido apuntaba a un avance, con el director del FBI, Kash Patel, anunciando que la policía local había proporcionado una pista a los investigadores federales. Pero las autoridades tuvieron que rectificar y el domingo por la noche dijeron que no había pruebas suficientes para vincular a esa persona con el tiroteo.

Brett Smiley, alcalde de Providence, había anunciado el levantamiento inmediato de las restricciones en la ciudad tras la detención de un sospechoso.

No obstante, horas más tarde, el mismo alcalde anunció: "Dentro de poco vamos a liberar a la persona que había sido detenida previamente".

"Creo que es justo decir que no hay bases para considerarlo una persona de interés" para el caso, declaró a periodistas el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. "Por eso será liberado".

"Sabemos que esto probablemente causará más ansiedad en nuestra comunidad", declaró el alcalde, citado por medios estadounidenses.

Todas las víctimas eran estudiantes. De los nueve heridos, uno se encontraba en estado crítico, siete estaban en condición estable y uno ha sido dado de alta, dijo Smiley.

Escalofriante

Joseph Oduro, asistente docente que se encontraba en el aula cuando ocurrió el tiroteo, relató la escena a CNN.

"Estaba de pie en el aula, y él entró por detrás, así que nos miramos. En cuanto ocurrió, miré a mis alumnos y les hice un gesto para que pasaran al frente del aula. Luego, simplemente me agaché", dijo.

El tirador "entró, apuntó con su arma y gritó algo", explicó Oduro. "No sé qué dijo, y ninguno de los otros estudiantes sabe qué dijo, y entonces empezó a disparar".

La policía difundió 10 segundos de video del sospechoso caminando a paso rápido por una calle desierta. Es visto de espaldas después de abrir fuego dentro de un aula en la planta baja. Tras el ataque, el presunto autor de los disparos sale del edificio vestido con ropa oscura.

Testigos señalaron que también llevaba una máscara de camuflaje gris.

"Es impactante y tremendamente triste. Conozco a los estudiantes de aquí, muchos de los cuales estuvieron refugiándose durante muchas, muchas horas anoche", dijo Smiley en CNN. "Todos están increíblemente conmocionados".

Tiroteo masivo

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, confirmó en una carta a la comunidad universitaria que todas las víctimas son estudiantes.

Este el más reciente tiroteo masivo en un país donde los intentos de restringir el acceso a armas de fuego enfrentan un bloqueo político.

Según el Archivo de Violencia con Armas, que define un tiroteo masivo como un evento en el que cuatro o más personas resultan heridas por disparos, se han registrado más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de año.

Durante un evento en la Casa Blanca el domingo, el presidente Donald Trump se refirió brevemente al tiroteo en Brown.

"Gran universidad. (...) Realmente una de las mejores de cualquier parte del mundo", dijo el presidente en alusión a Brown.

"A los nueve heridos, recupérense pronto, y a las familias de esos dos (fallecidos) que ya no están con nosotros, les expreso mi sentido pésame y mis respetos", añadió.

Esta prestigiosa universidad de la Ivy League está ubicada cerca de Boston y tiene alrededor de 11.000 estudiantes.

Armas de fuego en Estados Unidos

Con más armas de fuego en circulación que habitantes, Estados Unidos presenta la tasa de mortalidad por armas más alta de todos los países desarrollados.

Las matanzas son un flagelo recurrente que los sucesivos gobiernos no han logrado contener hasta ahora, ya que muchos estadounidenses siguen muy apegados al porte de armas, garantizado por la Constitución.

En 2024, más de 16.000 personas, sin contar los suicidios, murieron por arma de fuego en Estados Unidos, según la ONG Gun Violence Archive.

El tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos tuvo lugar en Virginia Tech el 16 de abril de 2007, cuando un estudiante mató a 32 personas e hirió a otras 17 antes de quitarse la vida.

