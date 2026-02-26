Poder Judicial autoriza levantamiento de secreto bancario del expresidente Pedro Castillo por el caso 'Los Niños'

Pedro Castillo continúa investigado por el caso 'Los Niños' junto a otros 13 congresistas. | Foto: X/Pedro Castillo

Pedro Castillo continúa investigado por el caso 'Los Niños' junto a otros 13 congresistas. | Foto: X/Pedro Castillo

El Poder Judicial confirmó la resolución que autoriza el levantamiento del secreto bancario del expresidente Pedro Castillo Terrones y otros 13 congresistas involucrados en las investigaciones por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias por el caso denominado ‘Los Niños’.

La medida, ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, intenta esclarecer los movimientos financieros del exmandatario y los implicados en las pesquisas. El requerimiento se adoptó tras declarar "infundado" el recurso de apelación que presentó la congresista de Acción Popular, Silvia Monteza, que buscaba revocar la resolución emitida, en abril del 2025, por el juez supremo Juan Carlos Checkley.

La resolución desestimó el pedido de la defensa de Monteza, la cual alegaba una vulneración al procedimiento especial para altos funcionarios, al argumentar que su patrocinada gozaba de inmunidad parlamentaria. El colegiado precisó que el cargo de congresista no impide la investigación de presuntos delitos y que dicha medida no contraviene norma legal alguna.

"Alegar que, por su condición de congresista, la recurrente no es pasible de ser investigada por presuntos hechos delictivos, carece de asidero legal porque no contraviene norma constitucional ni legal alguna", menciona el documento al que tuvo acceso RPP.

El tribunal indicó que el levantamiento del secreto bancario es una medida para investigar las imputaciones dadas por la Fiscalía para confirmarlas o descartarlas. De esta manera no constituyen sanción ni adelanto de pena.

La resolución ordena el levantamiento del secreto bancario para el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, lapso en el que Castillo ejerció la presidencia. Según la Fiscalía, esta medida permitirá identificar posibles movimientos financieros irregulares vinculados a la presunta red de corrupción.

Los congresistas incluidos en la solicitud de levantamiento del secreto bancario son Raúl Doroteo​, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori​, Jorge Luis Flores​, Darwin Espinoza​, Ilich López​, Wilson Soto​, Silvia Monteza​, José Arriola​, Edwin Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero​ y Carlos Zeballos​. Además, se ha incluido al exministro de Producción, Jorge Prado.

Castillo es investigado por el caso 'Los Niños'

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo y 13 congresistas ante el Congreso el 25 de julio de 2025. Según la tesis fiscal, este grupo de políticos habría formado una red conocida como 'Los Niños', presunta organización criminal que habría negociado sus votos para proteger al entonces presidente y su gabinete de mociones de vacancia y censura. Por estos 'favores', los parlamentarios habrían recibido cargos en ministerios y oficinas públicas descentralizadas, lo que les permitía influir en decisiones gubernamentales y obtener beneficios personales.