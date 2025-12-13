HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

WhistlinDiesel, el influencer estadounidense que quemó un Ferrari y ahora es investigado por evasión de impuestos

La justicia de Estados Unidos señala que el youtuber podría enfrentar entre uno y seis años de prisión, así como el pago de multas de hasta US$3.000 si es declarado culpable.

El influencer estadounidense WhistlinDiesel quemó un Ferrari para su canal de YouTube en 2023.
El influencer estadounidense WhistlinDiesel quemó un Ferrari para su canal de YouTube en 2023. | Foto: composición LR/whistlindiesel

Cody Detwiler es un creador de contenido estadounidense conocido como WhistlinDiesel y actualmente enfrenta una investigación judicial por presunta evasión fiscal. El caso nació en 2023, cuando el influencer subió un video a su canal de YouTube en el que incendió un Ferrari F8 Tributo valorado en US$400.000.

El youtuber es popular en las redes sociales por dedicarse a la destrucción de vehículos de formas extremas. De esta manera, ha registrado millones de visualizaciones y reacciones, así como el apoyo de una considerable cantidad de seguidores. Sin embargo, su contenido es criticado por la violencia y los riesgos que implica en el entorno.

Youtuber estadounidense es investigado por no pagar impuestos

En agosto de 2023, WhistlinDiesel publicó un video titulado 'La forma más rápida de perder medio millón de dólares. Mi Ferrari se ha ido', en el cual incendió un ejemplar de la icónica marca italiana y le permitió sumar más de 16 millones de vistas. A partir de ello, la justicia del condado de Williamson, Tennessee, abrió una investigación y formuló cargos formales contra Detwiler por presunta evasión fiscal relacionada con la adquisición del deportivo.

Según la acusación, el youtuber habría intentado evitar el pago de US$30.000 en impuestos al registrar el automóvil en Montana, un estado que no aplica impuestos sobre la venta de vehículos. En cambio, el gobierno federal de Tennessee establece una tasa que puede llegar hasta el 10%.

El proceso judicial ha establecido limitaciones en la comunicación pública del youtuber en relación con el caso que enfrenta. La jueza Deana C. Hood decidió restringir la orden de silencio solicitada por la fiscalía y precisó que el influencer solo puede difundir información que sea de acceso público.

Además, se le ha prohibido hacer comentarios que pudieran afectar la imparcialidad del jurado o comprometer la seguridad de las autoridades involucradas. WhistlinDiesel podría recibir una pena de prisión que oscila entre uno y seis años, así como una multa que podría alcanzar los US$3.000, en caso de que sea declarado culpable.

Críticas a WhistlinDiesel por su contenido extremo

El video en el que se incendió un Ferrari F8 Tributo generó una fuerte reacción negativa por parte del público, que aludieron al impacto ambiental de la acción y la aparente falta de responsabilidad del protagonista. En medio de las críticas, el influencer defendió su postura u afirmó que el incendio fue un accidente y que no estaba al tanto de los riesgos asociados al uso de un auto de carreras en ese tipo de terreno.

“No tenía conocimiento sobre los problemas de un auto de carreras en esa superficie”, declaró, según lo reportado por el medio estadounidense Daily Mail. Asimismo, Detwiler publicó en Instagram imágenes de su arresto, donde aparece acompañado por seis agentes de policía.

