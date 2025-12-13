Los agentes del ICE rociaron con gas pimienta a un grupo de manifestantes que se expresaba en su contra. | The Herald Journal

Los agentes del ICE rociaron con gas pimienta a un grupo de manifestantes que se expresaba en su contra. | The Herald Journal

El uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volvió a generar controversia, esta vez durante una protesta ocurrida en Minneapolis, Minnesota. El último 9 de diciembre, los agentes usaron su poder para silenciar a un grupo de manifestantes que se expresaba en su contra.

El hecho fue captado en video y compartido ampliamente en redes sociales, donde las imágenes despertaron rechazo por la aparente insensibilidad de la actuación policial. En los registros visuales se observa cómo los ciudadanos expresaban su descontento mediante abucheos dirigidos a los agentes, antes de ser reprimidos.

Agente de ICE se burla de manifestante atropellado

Durante la protesta, un manifestante fue atropellado por un vehículo sin identificar del ICE, lo que provocó que cayera al suelo. Inmediatamente después, se escucharon risas y una voz que exclamaba: "¡Jajaja! ¡Aniquilación!", lo que aumentó aún más el caos entre los protestantes.

Además, en varias ocasiones, se observó a los agentes del ICE utilizando gas pimienta contra los protestantes, quienes se mantenían firmes y se negaban a despejar la zona, a pesar de las órdenes de "salgan de la calle".

Tensión en Miami por operativos del ICE

La comunidad inmigrante en Miami vive momentos de tensión e incertidumbre tras la circulación de mensajes en redes sociales que alertan sobre presuntas acciones del ICE en distintos puntos de la ciudad. Aunque las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial sobre un operativo a gran escala, varios residentes han reportado la presencia de agentes y vehículos oficiales en distintas áreas del condado de Miami-Dade y en municipios cercanos.

La alarma se encendió la noche del último viernes, cuando una publicación en Instagram del creador de contenido @un_martitodurako advirtió a sus seguidores: “Hay operativos en todo Miami, traten de no salir, estén tranquilos, que la cosa no está como para ir de party. El ICE está en todos lados. Tacto”. En los comentarios de dicha publicación, numerosos usuarios afirmaron haber visto personal del ICE o de la Patrulla Fronteriza en zonas como Miami Beach, Little Havana, Hialeah, Doral, Coral Gables, Hollywood Beach y Homestead.

Congresistas de EE.UU. proponen ley contra el ICE

Los congresistas neoyorquinos Nydia Velázquez, Adriano Espaillat y Dan Goldman, junto al representante californiano Robert Garcia, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representante, presentaron el último lunes una proyecto de ley que busca frenar los arrestos por parte del ICE dentro de tribunales federales, en el marco de citas obligatorias por procesos migratorios. La medida permitiría estas detenciones solo si la agencia cuenta con una orden judicial.

"En el último año, hemos visto escandalosa y repetidamente a agentes del ICE y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) detener a migrantes no violentos y no criminales inmediatamente después de sus audiencias judiciales obligatorias, en muchos casos aunque fueran activos y viables", denunció Goldman.

El congresista comentó del 80% de quienes tienen citas judiciales no se presentan, debido al temor a ser arrestados. "Hay una orden de deportación automática en cuanto no se presentan", agregó. Goldman, quien ha sido detenido en varias ocasiones por intentar ingresar al centro de detención ubicada en el edificio 26 de Federal Plaza, en Nueva York, también criticó las condiciones insalubres del lugar, que ha sido objeto de múltiples denuncias.